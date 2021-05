Loredana Errore lancia “Non c’è pericolo”, brano scartato da Sanremo 2021

Loredana Errore Non c’è pericolo è il titolo del nuovo singolo dell’artista in uscita per Azzurra Music il 28 maggio 2021.

Questa canzone, scritta da Riccardo Quagliato e Stefano Paviani, autori già al lavoro su alcune delle canzoni di C’è vita, album di Loredana uscito qualche mese fa, è il brano che la Errore ha presentato al Festival di Sanremo 2021 ma che non è stato valutato da Amadeus come idoneo per la kermesse.

Il significato della canzone è nelle parole di Loredana Errore postate sulla pagina Instagram… “È una canzone, una preghiera, una fiducia costante di ogni giorno, per ogni difficoltà “C’è la Vita” che la racconta la spiega e la rende speciale.

Un bel promemoria per credere sempre in noi stessi cercando di vedere questo viaggio terreno il più possibile meraviglioso.”

In contemporanea con il brano, venerdì 28 uscirà anche il videoclip. Qui a seguire le parole con cui Loredana ha annunciato questo nuovo brano…

“Buongiorno Raga si avvicina il giorno. Il nuovo brano e video, curiosa di come lo accoglierete e le vostre sensazioni

È ufficiale l’uscita giorno 28 MAGGIO potrete ascoltare e vedere Non C’è Pericolo il brano che presentai a Sanremo 2021.

Sono molto contenta di questo progetto che mette in luce tutto ciò che desideravo ma che sembrava lontano, quasi impossibile potermi esprimere così con dei gli amici super divertenti e speciali.

È una canzone scritta da Riccardo Quagliato e Stefano Paviani e non è una novità cantare una loro canzone ma una nuovissima emozione per il messaggio che esprime e per la forza che ci ho messo nel cantare ogni singola immagine racchiusa in una frase. Grazie Ragazzi

Un bel promemoria per credere sempre in noi stessi cercando di vedere questo viaggio terreno il più possibile meraviglioso.

Grazie a tutte le persone alla loro esperienza in particolare il mio discografico Marco Rossi, per aver coniugato musica, messaggi , incontri, collaborazioni, team in cui mi sento che andrà benissimo!!

Raga mancate solo voi le vostre emozioni e sensazioni, le mie le potete vedere in questa foto serena e gaia Grazie di cuore a Tutti Voi -1..-2..-3.. Buona giornata Raga e W i nostri sogni”