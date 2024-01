Le prime undici partecipazioni a Sanremo di Loredana Bertè rivivono nel progetto “SanremoBertè”

Quest’anno torna sul palco del Festival di Sanremo un’autentica icona della musica italiana, Loredana Bertè. Per l’occasione TheWebEngine e Warner Music Italy lanciano il progetto SanremoBertè, una programmazione speciale per rivivere i momenti più iconici dell’artista legati al Festival.

La carriera di Loredana è unica in Italia. 18 album in studio, cinque dischi live, due EP e quattro raccolte ufficiali a cui tra poco si aggiungerà anche l’album celebrativo “Ribelle” (vedi qui per i dettagli).

Ad oggi la Bertè ha venduto, dischi veri, 8 milioni di copie in una carriera che l’ha vista essere censurata negli settanta con il suo primo album, “Streaking“, ed esplodere nel 1975 con “Sei bellissima“.

In attesa di poterla ascoltare nuovamente sul palco dell’Ariston con “Pazza” potremo rivivere le prime undici, tutte iconiche, partecipazioni al Festival dell’artista grazie alla società di consulenza digitale TheWebEngine di Giuseppe Fisicaro, società già al lavoro con Gianluca Grignani, Umberto Tozzi e Raf, tra i tanti.

Il progetto ‘SanremoBertè’ vedrà una programmazione speciale che include Video Full Album e Shorts per rivivere i momenti più magici di Loredana Bertè al Festival di Sanremo.

Queste le parole di Fisicaro riguardo a questa collaborazione nata grazie anche a Renato Tanchis di Warner Music: