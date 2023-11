È ufficiale, Renato Tanchis entra nel team Warner Music Italy con il ruolo di Catalogue e Strategic Marketing Director

Il nostro sito lo aveva pre-annunciato ben due mesi fa, il 13 settembre, in questo articolo, ora arriva l’ufficialità… Renato Tanchis entra in Warner Music Italy.

Una nuova acquisizione di un certo perso per la major discografica guidata da Pico Cibelli. Andiamo a conoscere meglio la storia di Renato Tanchis e il sui profondo legame con la discografia.

RENATO TANCHIS, le esperienze prima dell’ingresso in warner Music Italy

Nato a Busto Arsizio, provincia di Varese, nel 1963, Renato Tanchis frequenta sin da bambino, tutti i giorni, il negozio di dischi più importante della sua città, “Buzzi Dischi“. Anche se ancora non lo sapevo quel posto sarebbe diventato un giorno il suo primo luogo di lavoro e la musica la sua compagna di vita.

Nel 2000 inizia a lavorare presso uno dei negozi di dischi più famosi d’Italia, “La Casa del Disco di Varese“, gestendo insieme al proprietario i due punti di vendita con sede a Varese e Como. Dieci anni dopo, nel 2010, entra in discografia iniziando a lavorare nelle divisione catalogo di Sony Music Italy occupandosi del repertorio locale e internazionale ma anche dello Strategic marketing.

Ed è proprio in quest’ultimo ruolo che fiuta e intercetta opportunità di sviluppo del business attraverso etichette indipendenti.

Sua la gestione di importanti progetti per bambini come “Il Pulcino Pio”, “Lo Zecchino d’Oro” e “Carolina Benvenga” ma anche le collaborazioni con etichette indipendenti, DJ e produttori internazionali di spicco tra cui Giorgio Moroder, David Morales, Wankelmut e gli italiani Ferrucci, Tommy Vee, Fargetta, Prezioso, DJ Matrix, Gigi D’Agostino.

Il settore della dance lo vede sempre in prima linea infatti Renato, dal 1982, non ha mai abbandonato l’altro suo lavoro, quello di DJ in discoteca in location celebri come il Nautilus o il NUMBER ONE di Steven Basalari a Brescia, dove è ancora resident ogni sabato sera.

Tra i suoi successi discografici anche LP con l’album “Lost on you” del 2016.

Tutti questi risultati lo portano a diventare uno degli A&R di Sony Music nel 2021 e, con il team di EPIC, segue e firma progetti come Neima Ezza, 2nd Roof, Angelina Mango (progetto avviato un anno prima di Amici), Lortex e grandi successi commerciali come Finesse (“Gelosa“) e gli Slings.

RENATO TANCHIS IN WARNER MUSIC ITALY

Con la sua vasta conoscenza del mercato della musica e dell’industria discografica, Renato Tanchis entra quindi a far parte a novembre 2023 del team di Warner Music Italy con il ruolo di Catalogue e Strategic Marketing Director.

Il suo nuovo obiettivo? Massimizzare la presenza del catalogo, sia a livello nazionale che internazionale, sulle piattaforme digitali senza trascurare il prodotto fisico, promuovere progetti musicali rivolti ai bambini e progetti speciali con lo Strategic Marketing