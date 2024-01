Nella settimana del Festival l’iconica Loredana Bertè pubblica il meglio di se con “Ribelle”

Dopo l’ascolto in anteprima dei brani del Festival di Sanremo 2024 c’è un’artista che dimostrato di essere riuscita a convincere tutti con la sua canzone… Loredana Bertè. In attesa di poterla ascoltare cantare sul palco dell’Ariston l’artista annuncia l’uscita di un’importante raccolta per Warner Music Italy… “Ribelle“.

La (non) signora ribelle della musica italiana si prepara a tornare al Festival in gara per l’11esima volta dopo il podio mancato, con tanto di dissenso da parte del publico, del 2019. Queste tutte le partecipazione della cantautrice a Sanremo:

1986 – Re – 9° – Big

1988 – Io – 16° – Big

1991 – In questa città – All that we are – finalista – Campioni

1993 – Stiamo come stiamo (con Mia Martini) – 14° – Campioni

1994 – Amici non ne ho – 13° – Campioni

1995 – Angeli & Angeli – 19° – Campioni

1997 – Luna – finalista – Campioni

2002 – Dimmi che mi ami – 17° – Campioni

2008 – Musica e parole – esclusa – Campioni

2012 – Respirare (con Gigi D’Alessio) – 4° – Artisti

2019 – Cosa ti aspetti da me – 4° – BIG

Loredana torna al Festival di Sanremo con un grande sogno che non ha mai nascosto. Quello di riuscire a conquistare il premio della critica intitolato a sua sorella, Mia Martini.

LOREDANA BERTÈ, ribelle, il nuovo album

“Ribelle” sarà disponibile dal 9 febbraio per Warner Music Italy. Si tratta di una raccolta disponibile in 3 cd, doppio vinile e in digitale contenente ben 57 brani. Cliccando qui potrete ordinare la vostra copia. La versione in vinile è disponibile in diverse colorazioni ed è anche presente una versione con cover per iPhone brandizzata “Pazza“.

Con questa raccolta la Bertè festeggia cinque decenni attraversati nella musica italiana spaziando per tutti i generi, sia come interprete che come cantautrice. Dal Reggae al rock, dal pop al cantautorato impegnato.

All’interno del progetto ovviamente anche “Pazza“, il brano in gara il Festival e scritto dalla stessa Loredana con Luca Chiaravalli, Andrea Bonomo e A. Pugliese. Si tratta di una canzone 100% Bertè, nel testo, nell’arrangiamento e nella melodia.

Una canzone elettrica ma struggente, liberatoria, da cantare a braccia ed occhi aperti. Il rock si fonde agli anni ’80 creando un ambiente sonoro perfetto per Loredana che ci “Tante volte mi hanno detto sei pazza, in modo serio o ironico, quindi questa canzone mi somiglia e la canto nel segno della libertà, quella di essere sempre se stessi”.

I 3 CD di “Ribelle” sono stati suddivisi in Best Of e Duetti e il doppio LP contiene una selezione fatta dalla stessa artista di 20 tracce dai suoi Best Of, oltre al singolo sanremese. Il booklet colorato e caleidoscopico contiene immagini inedite ed esclusive e un poster.