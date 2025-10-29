29 Ottobre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
29 Ottobre 2025

"Ore Piccole", Loomy ci consegna una riflessione sul confine tra ambizione e quiete

Il brano dà voce a chi corre per non perdersi, ma scopre che - a volte - è proprio fermandosi che ci si ritrova davvero

di Lorenza Ferraro
Loomy nuovo singolo Ore Piccole
Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 31 ottobre per Triggger / ADA Music Italy, Ore Piccole è il nuovo singolo di Loomy che – tra immagini quotidiane e il suono di una chitarra intima – costruisce un racconto autentico, dove passione, euforia e vulnerabilità si incontrano e si mescolano con naturalezza.

Ed ecco che ogni parola sembra nascere da un pensiero reale o da un momento vissuto, fino a trasformarsi in un flusso diretto e senza filtri che culmina in un ritornello intenso e liberatorio, cantato come se fosse una confessione al cielo.

Ore Piccole nasce da quel momento in cui ti chiedi se valga ancora la pena inseguire un sogno o se sia meglio riscoprire la semplicità di una vita normale“, racconta Loomy a proposito del brano.

Di fatto, Ore Piccole parla di sogni e di pause, ma anche e soprattutto di chi corre per non perdersi, ma scopre che – a volte – è proprio fermandosi che ci si ritrova davvero.

Tra introspezione e leggerezza, Loomy ci consegna così una riflessione sul confine tra ambizione e quiete, alla ricerca di un equilibrio – spesso precario – tra la voglia di correre e la necessità di fermarsi.

Loomy cover Ore Piccole

All Music Italia

