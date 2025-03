Lola Ponce: “Anima importante” è il singolo che anticipa l’EP in doppia lingua, “Il soffio dell’anima”

Lola Ponce torna con un nuovo singolo, Anima Importante, brano in uscita anche nella versione in spagnolo, Alma Importante, che anticipa l’uscita dell’EP Il Soffio Dell’anima.

Il brano sarà disponibile da venerdì 21 marzo per Dischi dei Sognatori con distribuzione ADA Music Italy mentre l’EP arriverà il 4 aprile prossimo.

Anima Importante: il significato del brano

Il nuovo singolo Anima Importante, scritto da Matteo Faustini, Marco Rettani e dalla stessa Lola Ponce, è una riflessione sull’amore e sulla profondità dell’anima. La cantante racconta così il significato della canzone:

“Le iniziali di Anima Importante coincidono con quelle di intelligenza artificiale, due elementi opposti. Nessun meccanismo avanzato potrà generare un’anima, che per me è l’aspetto più importante della vita”.

Nel testo del brano, Lola canta un amore senza tempo, capace di guarire le ferite e donare un senso di appartenenza totale:

“Il mio cuore sanguinava, ma tu hai chiuso le ferite… perché sei come un bottone, tu tieni le cose unite”.

lola ponce “Il Soffio dell’Anima”: l’EP e le altre tracce

Oltre al singolo Anima Importante, l’EP conterrà quattro brani inediti:

Stelle Cadenti

Ricordami (Di Vivere)

La Dipendenza

Stelle Cadenti, scritto da Tony Maiello, Marco Rettani, Enrico Palmosi, Sabatino Salvati e Lola Ponce, è una ballata dolce e malinconica che esplora il senso della vita attraverso immagini poetiche:

“Siamo stelle cadenti, capaci di formare costellazioni che illuminano il cammino di ciascuno”.

Ricordami (Di Vivere), firmato da Tony Maiello, Marco Rettani e Sabatino Salvati, è un invito a vivere con coraggio e senza paura:

“Ricordami di non perdere il coraggio davanti alle paure… e va bene anche così, non si spengono le stelle con i temporali”.

La Dipendenza, scritto da Tony Maiello, Marco Rettani e Enrico Palmosi, riflette sull’amore come forza inarrestabile:

“Per ogni viaggio puoi sbagliare la destinazione, ma è in un abbraccio che sappiamo sempre tornare”.

Ne Il Soffio dell’anima Lola Ponce ha voluto interpretare questi brani sia in italiano che in spagnolo, per mantenere un forte legame con entrambe le sue radici linguistiche.

“I sogni sono il motore che ci spinge ad andare avanti, proprio come l’amore che ci unisce e ci sostiene nei momenti difficili”, ha spiegato la cantante.