Paranoia è il titolo del nuovo album de Lo Studio Illegale, disponibile in digitale dal 4 settembre per ADA Music e dal 18 settembre in CD per La Grande Onda/Warner Music.

Il disco, prodotto da Marco “Diniz” Di Nardo dei Management del Dolore Post-Operatorio, è stato presentato dal vivo dalla band venerdì 18 settembre a Roma, allo Studio 26 (Vicolo del Fico, 3).

La band ha realizzato l’album nell’ambito del progetto LAZIO sound, finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Paranoia: il viaggio e il legame con la provincia

Con Paranoia Lo Studio Illegale esprime il desiderio di lasciare il proprio nido alla scoperta di nuovi luoghi e nuovi suoni. Il disco intreccia cantautorato e indie degli anni Dieci, con libertà ed entusiasmo da un lato e la nostalgia di casa dall’altro.

“È proprio nella distanza che impariamo a riconoscere il valore di ciò che abbiamo lasciato. La provincia, con i suoi limiti e la sua familiarità, diventa così un luogo dell’anima, un rifugio a cui tornare. Perché partire significa scoprire il mondo, ma tornare significa riconoscersi. Cantare l’amore di provincia significa cantarsi”, racconta la band.

Chi è Lo Studio Illegale

Lo Studio Illegale è una band indie-pop proveniente dalla Tuscia. Conquista le finali del Premio Fabrizio De André 2019, LazioSound, European Social Sound, Sanremo Rock e la semifinale di Musica Contro le Mafie e Contesto Indie.

L’apertura di concerti di artisti come Mr Rain, Willie Peyote, Coma Cose, Zen Circus, Achille Lauro e Piotta li porta a un rapporto discografico con La Grande Onda. A febbraio 2022 vengono selezionati da Rai Isoradio per presentare il proprio progetto a Casa SIAE, a Sanremo, nei giorni del festival.

L’anno successivo pubblica con La Grande Onda il suo primo disco Troppo Tardi, prodotto da Emiliano Rubbi, seguito dai singoli Paranoia nel 2024 e Lunedì nel 2026. Entrambi i brani sono prodotti da Marco “Diniz” Di Nardo e anticipano l’uscita del nuovo disco Paranoia.

La tracklist di Paranoia