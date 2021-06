Lo Stato Sociale al Castello Sforzesco: “Abbiamo pianto, abbiamo riso. Siamo tornati” (Video)

Lo Stato Sociale Castello Sforzesco Milano

In una piacevole serata di fine primavera ha preso il via l’atteso tour de Lo Stato Sociale denominato Recovery Tour. Il collettivo bolognese, lo scorso marzo sul palco dell’Ariston con Combat Pop, ha scaldato la platea milanese con uno show ricco di suggestioni in cui non sono mancati momenti di commozione.

La musica sta ripartendo ed è un dato di fatto e lo spettacolo che hanno proposto i cinque regaz bolognesi è un tripudio di emozioni contrastanti.

Da una parte bisogna sottolineare la capacità de Lo Stato Sociale di coinvolgere un pubblico attento e partecipe e dall’altra non si può non considerare che si tratta di una ripartenza, ma solo a metà.

“E’ tutto molto bello, ma non facciamo finta che questa è una ripartenza vera. Metà dei nostri tecnici sono a casa. Vogliamo delle regole certe.”

Un messaggio chiaro, di sostegno e solidarietà, rivolto ai lavoratori dello spettacolo per porre ancora una volta l’accento su una realtà su cui i regaz già avevano sensibilizzato anche nella serata del giovedì del Festival di Sanremo 2021.

La serata scorre tranquilla tra una dedica iniziale al grande Enzo Jannacci e i brani di una carriera ultradecennale che ormai tre anni fa ha subito un’accelerazione di popolarità.

Pezzi storici che il pubblico canta a memoria, rivisitazioni e attualizzazioni di brani noti e alcune canzoni tratte dall’ultimo folle progetto Attentato alla Musica Italiana.

“Bruciare, sempre spegnersi mai!”

Un mantra che è l’ideale filo conduttore di una serata in cui c’è spazio anche per un elenco delle cose sconfinatamente belle e per Eleonora, chitarrista improvvisata che suona nel brano Abbiamo Vinto la Guerra. Mai un SOL RE LAM DO sono stati così divertenti.

Una serata piacevole, speciale all’insegna della musica, del divertimento e della spensieratezza consapevole. Un piccolo segnale, una goccia nel mare e la volontà di abbracciarci e cantare tutti insieme. Sulle note di Una Vita In Vacanza, qui interpretata a chiusura del live in una intima e coinvolgente versione acustica e senza amplificazione.

Ora il tour prosegue. Prossimo appuntamento il 22 giugno a Bologna.

LO STATO SOCIALE CASTELLO SFORZESCO MILANO – LA SCALETTA

1. Perso

2. Mi sono rotto il cazzo

3. Sesso, droga e lavorare

4. Fucking primavera

5. Fantastico!

6. La musica non è una cosa seria

7. Il giorno dopo

8. L’unica cosa che non so fare

9. Sono così indie 2021

10. La senti questa forza?

11. Niente di speciale

12. Barca

13. Combat pop

14. Abbiamo vinto la guerra

15. Amarsi male

16. Eri più bella come ipotesi

17. Una vita in vacanza

Foto di Bianca Pizzimenti