Lo Stato Sociale fra gli artisti ospiti di La Vibe del padrone, l’omaggio a Battiato di Garrincha Dischi

Alla vigilia dei 40 anni dall’uscita de La Voce del Padrone, Garrincha Dischi ha pubblicato la sua versione del capolavoro di Franco Battiato, un omaggio firmato dal collettivo Garrincha Star All-Stars con il titolo La Vibe del Padrone, disponibile dal 24 settembre nelle piattaforme online e in formato vinile. L’album è prodotto e arrangiato presso il Donkey Studio di Medicina da Matteo ‘Costa’ Romagnoli insieme a Francesco ‘Frank Agrario’ Brini e Nicola ‘Hyppo’ Roda. Al suo interno troviamo molti artisti della storica etichetta bolognese, che il prossimo anno compirà 15 anni di attività. Fra di loro anche Lo Stato Sociale, España Circo Este, The Bluebeaters, Keaton, COSTA!, lili, oltre a Gregorio Sanchez, CIMINI e Jacopo ET.

Questa big band propone così i pezzi che hanno reso La Voce del Padrone una pietra miliare della storia cantautorale italiana. I pezzi sono riarrangiati per lo più in levare o comunque in stile afro e sudamericano.

I Garrincha Star All-Stars sono: Matteo Costa Romagnoli (chitarra, voce su “Segnali di vita” e cori), Nicola “Hyppo” Roda (chitarre), Gianluca “Cato” Senatore (basso, chitarra), Francesco Brini (batteria, percussioni), Salvatore Viscardi (batteria, percussioni), Elia Dalla Casa (sax), Enrico Lupi (tromba), Danilo Scuccimarra (organo, pianoforte) ed Enrico Roberto “Carota (synth, produzione, voce su “Centro di gravità permanente”).

Qui sotto la tracklist del disco

1. La Vibe del Padrone: Introduzione – Garrincha Star- All Stars

2. Summer on a Solitary Beach – Garrincha Star-All Stars feat. Lo Stato Sociale

3. Bandiera bianca – Garrincha Star-All Stars feat. Jacopo Et, Lo Stato Sociale

4. Gli Uccelli – Garrincha Star-All Stars feat. Gregorio Sanchez

5. Cuccurucucù – Garrincha Star-All Stars feat. The Bluebeaters

6. Segnali di vita – Garrincha Star-All Stars feat. COSTA!

7. La Vibe del Padrone: Interludio – Garrincha Star- All Stars

8. Centro di gravità permanente – Garrincha Star-All Stars feat.CIMINI

9. Sentimiento nuevo – Garrincha Star-All Stars feat. España Circo Este

10. La Vibe del Padrone: Conclusione – Garrincha Star-All Stars

Qui sotto invece potete ascoltare l’album in streaming su Spotify.