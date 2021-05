Franco Battiato: il difficile, impossibile saluto attraverso la sua musica.

Franco Battiato canzoni. Ammetto che temevo che il direttore Massimiliano Longo mi chiedesse di scrivere di Franco Battiato, della sua triste dipartita che diventa inesorabilmente un’assenza gravissima per il mondo della musica, di formulare attraverso una “classifica” , una sorta di testamento musicale.

Mentre provo a compilarla mi chiedo davvero: “chi sono io per farlo”? Chi sono io per stabilire cosa, di una carriera immensa, meriti di essere segnalato? Io, che ho incontrato una sola volta il Maestro e mi sarei inchinato e lo avrei ascoltato per ore spiegarmi la musica?

In questa mia reale difficoltà però ho da consegnare un lavoro ed allora, pur tribolandomi, ho da scegliere quale strada seguire per omaggiare il grande Franco; la strada che ho scelto è la pancia!

In questa speciale top 15 troverete così le canzoni che hanno catturato i miei pensieri; a volte per le parole di un testo particolarmente emozionante, altre per un arrangiamento attraverso cui mi sono perso, lasciandomi semplicemente trasportare, altre ancora in un’interpretazione leggera che dava il giusto peso alle emozioni, o in un suono elettronico o orchestrale che strappava attenzione.

Non ci sono quindi solo successi da classifica, anzi, questa è una condizione troppo stringente per la storia di Battiato, pur se spesso presentissima ed a livelli che vantano pochi pareggi. C'è però un campionario pieno di tutte le sue esperienze musicali, che per lui erano esperienze, appunto, per noi invece un modo di crescere.









