“Sogna Finché Puoi”: la voce di Little Tony torna 11 anni dopo con un brano pensato per Sanremo

Sogna Finché Puoi è il titolo dell’inedito postumo di Little Tony in uscita in questo 2025.

Si tratta di un brano inciso nel lontano 1997 e tenuto nel cassetto per oltre 25 anni, che oggi vede finalmente la luce.

Questa canzone fu originariamente pensata per il Festival di Sanremo, Little Tony decise di non presentarlo, non sentendosi del tutto convinto. Solo oggi, grazie alla produzione e rielaborazione musicale di Angelo Petruccetti, la canzone torna a vivere, diventando un vero e proprio omaggio ai fan e alla memoria di uno degli artisti più iconici della nostra musica leggera.

Little Tony: la scomparsa e un’eredità musicale intramontabile

Little Tony, pseudonimo di Antonio Ciacci, è scomparso il 27 maggio del 2013 dopo una carriera come lo ha visto interprete di successi intramontabili come Cuore matto, Riderà e 24 mila baci – brano quest’ultimo cantato in coppia con Adriano Celentano e classificatosi secondo al Festival di Sanremo 1961.

Un artista che ha saputo unire anima rock e melodia italiana, costruendo un repertorio amatissimo dal pubblico.

Un inedito che diventa testamento artistico

La pubblicazione di Sogna Finché Puoi, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da mercoledì 23 aprile, è accompagnata da un videoclip firmato da Stefano Cesaroni, in collaborazione con l’Accademia di Cinema di Frosinone, e si propone come un regalo affettuoso per gli ammiratori dell’artista.

Un lavoro che mescola passato e presente anche attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale che ha consentito di ricostruire immagini e suggestioni visive con Little Tony protagonista.

Cristiana Ciacci, figlia del cantante, ha raccontato di non conoscere l’esistenza di questo brano: ascoltarlo oggi è stato per lei una sorpresa carica di emozione. Un vero e proprio lascito d’amore da parte del padre.

little tony: Gli autori e la produzione di “sogna finchè puoi”

A firmare Sogna Finché Puoi sono Gianni Belfiore e Roberto Fia, mentre la produzione è curata da Angelo Petruccetti per Caramella Blues Edizioni musicali. Petruccetti è anche direttore artistico del progetto insieme a Cristiana Ciacci.

Una ballata intensa, sognante, che parla a cuore aperto con la semplicità e la forza che hanno sempre caratterizzato lo stile di Little Tony. Una canzone che invita a non smettere mai di credere nei sogni, anche quando sembrano troppo lontani.