La filofobia, la paura di amara e di innamorarsi, al centro di “Milano”, nuovo singolo di Liner (TESTO)

Liner Milano è il nuovo singolo del giovane rapper che, da indipendente, ha già superato 10 milioni di streaming.

Torinese, classe 1999, Stefano Sciuto, questo il vero nome di Liner, ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della musica pop-rap all’età di 17 anni, pubblicando i primi brani su YouTube.

Nella sua gavetta ha aperto i concerti di tanti artisti big della scena rap italiana, come Ghali, Nitro, Mostro, Lowlow, Fred De Palma e Raige. Ad aprile 2020 ha pubblicato il brano Vuoto in collaborazione con Biondo, brano che entra nella classifica Viral di Spotify.

In seguito sono arrivati Shangai, Mi fai male, Blocchi e Guai.

Liner Milano

Arriverà venerdì 25 febbraio per ADA Music Italy Milano, il nuovo singolo del rapper torinese. Una ballad intensa e profonda, che unisce la melodia pop del ritornello al ritmo incalzante del rap nelle strofe. Il brano è stato scritto da Liner con Marco Mannini e composto da Stefano Tartaglino, Nicolò Provenzano, Alessandro Verrienti e prodotta da Steve Tarta, Millennial e Uneven.

Ecco come racconta questo brano Liner, una canzone che parla di Filofobia, ovvero la paura di amare, paura di innamorarsi o paura di instaurare una relazione alla cui base ci sia un vero innamoramento…

Il timore di non riuscire a legarsi più affettivamente a qualcuno mi ha portato a scrivere “Milano”.

È una canzone autobiografica, che racconta la sensazione di apatia e paura di non sentirsi capiti in alcuni momenti della vita. Credo che molti si possano rispecchiare in questi sentimenti.

MILANO – TESTO

so che non ci sentiamo da un po’

sono stato a milano in hotel

lei mi chiede “ti rivedrò?”

io volevo solo andarmene

ma sai che

io non ho

mai avuto il coraggio di dirti basta

sono fermo da un po’

ma aspetto un treno che qui poi non passa

dimmi, in me cosa ci vedi?

lo so che sei astemia baby

le bugie sanno di Baileys

ma comunque te le bevi

se vuoi guardarmi dentro

allora è meglio che ti siedi

la mia vita è un pianoforte

ma che ha solo tasti neri

non voglio farti del male

poi chiederti scusa quanto vale?

sai dovremmo lasciarci andare

ma non chiudi una porta senza chiave

so che non ci sentiamo da un po’

sono stato a milano in hotel

lei mi chiede ti rivedrò?

io volevo solo andarmene

ma sai che

io non ho

mai avuto il coraggio di dirti basta

sono fermo da un po’

ma aspetto un treno che qui poi non passa

non sono quello che pensavi

e mi spiace

ma io ad amarti non son mai stato

capace

tu vai di fretta stai già al settimo

cielo

io faccio ancora fatica a fare

le scale

hai lasciato qui la giacca

di pelle bianca

insieme all’autostima bassa

che avevi te

ma poi ti ho detto

passa a riprenderla

ti ho dato un bacio sulla guancia

e con la tua bag

sei andata via

incazzata dai

ma tu mia

non sei stata mai

non riesco guardarti in faccia

ma se vuoi puoi farmi un facetime

so che non ci sentiamo da un po’

sono stato a milano in hotel

lei mi chiede ti rivedrò?

io volevo solo andarmene

ma sai che

io non ho

mai avuto il coraggio di dirti basta

sono fermo da un po’

ma aspetto un treno che qui poi non passa

tutti mi dicono che

non sono mai stato facile

il tempo ha cambiato anche me

dagli occhi adesso piove grandine

tu pensi che io sia freddo

che se mi spari non sento

ma non ho il cuore di cemento

è che ci sei ancora tu dentro.

so che non ci sentiamo da un po’

sono stato a milano in hotel

lei mi chiede ti rivedrò?

io volevo solo andarmene

ma sai che

io non ho

mai avuto il coraggio di dirti basta

sono fermo da un po’

ma aspetto un treno che qui poi non passa