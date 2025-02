L’inedito di Pago per la finale di Ora o mai più è “Fa che non sia per sempre”

Pago – Fa che non sia per sempre: testo e significato del singolo inedito presentato alla finale di Ora o mai più.

Poche ore ci separano dal gran finale della terza edizione del programma. Sabato 1° marzo si conclude il viaggio di Ora o mai più, il format ideato anche da Carlo Conti, che – almeno sulla carta – ha lo scopo di dare una nuova possibilità ad artisti che in passato hanno realizzato una o più hit, ma che, per scelte sbagliate o imprevisti della vita, sembrano aver perso il treno del successo.

Uno degli artisti in gara che si è contraddistinto per non essere mai stato al centro delle polemiche e, al tempo stesso, per essere state sempre molto schietto nel raccontare la propria storia artistica è sicuramente Pago.

Nel corso del programma il cantautore ha raccontato la nascita della sua passione per la musica, delle difficoltà nell’accettare la scomparsa di una figura fondamentale nella sua vita, quella del padre, e dell’esperienza da Busker, da artista di strada, tappa fondamentale della sua vita che gli ha permesso di riuscire a imparare a tenere il palco e gestire il pubblico.

La carriera di Pago è contraddistinta dalla pubblicazione di due album, da un solo vero successo, il singolo del 2005 Parlo di te, e dalla vittoria nella seconda edizione di Ora o mai più. Nel mezzo tante esperienze televisive come Il Grande fratello Vip e Tempation Island fatte, il cantautore lo ha ammesso con estrema tranquillità dando un esempio di grande dignità, per superare problemi economici e momenti in cui la sua professione non gli permetteva di vivere.

Ora per Pago, sicuramente tra i concorrenti più stimati dai coach del programma, è giunto il momento di far ascoltare il proprio inedito.

Pago – fa che non sia per sempre: testo e significato del brano

Il nuovo singolo di Pago uscirà su tutte le piattaforme digitali sabato 1° marzo 2025 subito dopo la finale di Ora o mai più.

La canzone porta la firma dello stesso Pago insieme ad Andrea Amati, Gabriele Oggiano e Lorenzo Santangelo.

Fa che non sia per sempre e una ballad con un testo dalla sfumature molto profonde. Il cantautore ha dichiarato che tocca un tema “solito” ma lo fa in maniera molto diversa.

testo

In arrivo sabato…