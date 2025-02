L’inedito di Carlotta per la finale di Ora o mai più è “Il bacio” scritto con Giuseppe Anastasi

Carlotta – Il Bacio: testo e significato del singolo inedito presentato alla finale di Ora o mai più.

Sabato 1° marzo si conclude il viaggio della terza edizione di Ora o mai più, il format ideato anche da Carlo Conti, che – almeno sulla carta – ha lo scopo di dare una nuova possibilità ad artisti che in passato hanno realizzato una o più hit, ma che, per scelte sbagliate o imprevisti della vita, sembrano aver perso il treno del successo.

Tra gli otto artisti in gara c’è Carlotta, interprete che ha raggiunto il grande successo nel 2000 con Frena, brano che l’ha portata a partecipare tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo, pubblicando due album con Carosello Records: Smack! e Promessa.

Il successo è travolgente e – scusate il gioco di parole – travolge Carlotta, che non riesce più a riconoscersi nel genere musicale che la sua etichetta vuole farle perseguire. Per questo, insieme alla sua band, decide di abbandonare le scene per tornare a fare musica dal vivo, concentrandosi sul genere che più ama: il blues.

Negli anni successivi diventa insegnante al CET di Mogol, dove incontra quello che oggi è suo marito e padre di suo figlio, Giuseppe Anastasi, autore e cantautore noto per brani di successo come Sincerità e La notte.

A Ora o mai più, Carlotta arriva per rimettersi in gioco, ma con le idee ben chiare: questa esperienza televisiva non dovrà interferire con il suo percorso artistico. L’inedito che presenterà alla finale del programma si intitola Il bacio.

CARLOTTA – IL BACIO: testo e significato del brano

Il nuovo singolo di Carlotta uscirà su tutte le piattaforme digitali sabato 1° marzo 2025 per Giuro Music con distribuzione ADA Music Italy subito dopo la finale di Ora o mai più.

La canzone porta la firma di Valter Sacripanti con Giuseppe Anastasi.

Significato del brano in arrivo.

testo

In arrivo sabato…