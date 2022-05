In attesa del ritorno live Ligabue lancia “Non cambierei questa vita con nessun’altra”

Ligabue Non cambierei questa vita con nessun’altra è il nuovo singolo del cantautore uscito stanotte, scoccata la mezzanotte del 4 maggio, per Warner Music.

Ad annunciarlo sui social il cantautore stesso con un video in cui il Liga ha ovviamente confermato che presenterà live per la prima volta questa nuova canzone in occasione di 30 ANNI IN UN GIORNO“, l’atteso evento in data unica (già sold out con oltre 100.000 biglietti venduti) con cui il 4 giugno l’artista inaugurerà la nuova RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo).

Il brano è accompagnato da un video, diretto da Luciano Ligabue e Riccardo Guarneri.

Ligabue, reduce dalla pubblicazione del suo libro autobiografico, tornerà live a 9 anni di distanza dal suo ultimo concerto in quella location suggestiva, all’Arena di Verona. Agli appuntamenti già annunciati – il 27, 29 e 30 settembre – si aggiungono due nuove date in Arena l’1 e il 3 ottobre.

Ligabue Non cambierei questa vita con nessun’altra testo e audio

Non cambierei questa vita con nessun’altra

Lo dici tu con quell’aria così convinta

E tieni il tempo di un pezzo solo per noi

Dal finestrino il mondo sembra più stanco che mai

E mentre Radio Comare si mangia tutto

Scrivi “bastardi” sul vetro con il rossetto

C’è una carraia, mi dici “fermati qui”

Balliamo un lento, nessuno l’ha mai ballato così.

E guardo te, vedo che l’amore la fa da re altroché

Alzi le braccia e giuri che abbiamo sempre vinto noi

E abbiamo vinto noi

Non cambierei questa vita con nessun’altra

Ed una lacrima scende ma non fa niente

Ci siamo persi, ci siamo persi quaggiù

Ci siamo persi e in un momento ci ridi già su

E guardo te, vedo che la musica va da sé altroché

Ma tu questa notte girala pure, girala come vuoi

Che abbiamo vinto noi

E un giorno morto e intanto è risorto

E prime luci si stanno accendendo laggiù

Di lunedì cosa trovi di aperto

Di lunedì le chiavi di tutto le hai tu

Non cambierei questa vita con nessun’altra

E guarda il mare, che schiuma, si è fatta l’alba

Ci siamo persi, ci siamo persi quaggiù

Ci siamo persi, di me che cosa vorresti di più

E guardo te, vedo che l’amore la fa da re altroché

E me lo ripeti tu ogni volta che vuoi

Che abbiamo vinto noi,

Abbiamo vinto noi,

Abbiamo vinto noi.

Noi

Noi