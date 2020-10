Ligabue: dal 4 dicembre l’album di inediti “7” e la raccolta “77+7”

Ligabue 7 e 77+7

I festeggiamenti per i 30 anni di carriera di Ligabue hanno subito un rallentamento a causa delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria. Nonostante la situazione, il rocker di Correggio non si è mai fermato e dopo l’autobiografia E’ Andata Così: trent’anni come si deve e il singolo La Ragazza dei Tuoi Sogni è stata annunciata una doppia uscita discografica.

Saranno disponibili dal 4 dicembre 7, il nuovo album con 7 tracce inedite, ma anche 77+7 raccolta che comprende 77 singoli storici rimasterizzati nel 2020 e i 7 brani inediti.

I 7 brani che sono spunti che Luciano ha ritrovato, riscritto e prodotto ricavandone 7 nuove eccezionali canzoni.

L’album 7 e la raccolta 77+7, pubblicati e distribuiti da Warner Music Italy, sono già disponibili in pre-order da oggi in tutti gli store digitali.

LIGABUE 7 E 77+7

Ligabue ha scoperto che i singoli che hanno fatto la sua storia musicale sono proprio 77. Fatto davvero incredibile per la combinazione che siano esattamente quel numero e per la quantità che ci fa capire quanto in questi trent’anni in media ogni cinque mesi sia uscito un singolo di Ligabue.

I 77 singoli l’artista li ha tutti riassunti in un’esclusiva raccolta, unitamente al disco con 7 brani inediti tra cui La Ragazza dei Tuoi Sogni.

Ligabue ha annunciato l’arrivo del nuovo progetto discografico con un video postato sui social.

“Sono arrivate anche le copertine, e sono le copertine di due album che stanno per uscire…come vedete tutte e due hanno a che fare con un numero molto importante per me, chi mi segue sa anche i motivi. Uno è un 7 perché mi sono reso conto che nel cassetto avevo 7 spunti di canzoni che avevo voglia di elaborare, quindi le ho riscritte e riarrangiate insieme al buon vecchio Fabrizio Barbacci e questo è un vero e proprio album d’inediti. Poi mi sono anche reso conto che tutti i singoli che sono usciti in questo trentennale sono addirittura 77, quindi facciamo uscire anche questo cofanetto che si chiamerà 77+7 in cui ci sono tutti i singoli usciti durante questi 30 anni più questo nuovo album di inediti. Usciranno il 4 dicembre, non vedo l’ora!”

7 TRACKLIST

7 segna la ritrovata collaborazione tra Ligabue e Fabrizio Barbacci, che si rinnova a 12 anni da Secondo Tempo. Insieme hanno prodotto l’album e rimasterizzato i 77 singoli che compongono la raccolta.

Questa la tracklist di 7.

La ragazza dei tuoi sogni

Mi ci pulisco il cuore

Si dice che

Un minuto fa

Essere umano

Oggi ho perso le chiavi di casa

Volente o nolente