Liberato firma “O Dj (Don’t give up) brano portante del film “Mixed by Erry”

Liberato O Dj Don’t Give Up testo del brano che fa da colonna portante al film Mixed by Erry.

In questo articolo vi abbiamo parlato del film, una pellicola che racconta una storia italiana straordinaria, nel bene e nel male, quello di un fenomeno legato alla pirateria musicale, arrivato ben prima di Napster, che ha fatto il giro del mondo.

La colonna sonora di Mixed By Erry è firmata da Michele Braga mentre la canzone portante è di Liberato ovvero il nuovo singolo, ‘O Dj (Don’t Give Up)‘, una scelta coerente con lo spirito del film. Il pezzo infatti è racconto che si mescola alla perfezione con il messaggio lanciato dai tre protagonisti del film e che fa tornare il misterioso cantante napoletano in cima alle classifiche, di nuovo.

Liberato O dj Don’t give up testo e audio

Don’t give up

Tu si ‘o piezzo, i’ songo ‘o DJ

Don’t grow up

È pe’tté che faccio ‘o DJ

Pure ‘ncopp’â pista nun me vede nisciuno

Guardo n’ata vota si nun ce sta coccheduno

Già me sfonna ‘mpietto, ‘int’ô cervelletto

Cu chella musichetta ca me sfonna ‘a nervatura

E che fa

Gente ca se struscia tutta fatta già a ll’una

Nennè, aiza ‘o basso, sta arrivanno coccheduno

Fummo ‘e sigarette, tutte quante so high

Cu chella musichetta Furcella party time

‘Cause it’s one way street, vene storta, va diritta

Diceano ca sî muorto, ammò, Madò, ma statte zitta

Aiza chella traccia, ammò, dalle ‘nfaccia

Sempe cu ‘sta cascia, comme appiccio fa paura

E che fa

(Bom bom bom bom bom bom bom)

Don’t give up

Tu sî ‘o piezzo, i’ songo ‘o DJ

Don’t grow up

E c”a musica nun ce pazzeo

Don’t give up

Tu sî ‘o piezzo, i’ songo ‘o DJ

Don’t grow up

È pe’tté che faccio ‘o DJ

Tu sî ‘o piezzo, i’ songo ‘o DJ

Peak time now, songo ‘e quatto â matina

Nu cuofano ‘e cristiane, sta fernenno ‘a festina

‘Cause I’m big time boy, fatte ‘e cazze tuoje

‘A gente fa ‘e cofecchie, ammò, Madò, purtasse seccia

Aiza chella traccia, ammò, dalle ‘nfaccia

T’attigge e t’amarigge e te cunosceno a Parigge

E che fa (Uno, ddoje, tre, quatto, cinche, seje, sette, otto)

Don’t give up

Tu sî ‘o piezzo, i’ songo ‘o DJ

Don’t grow up

E c”a musica nun ce pazzeo

Don’t give up

Tu sî ‘o piezzo, i’ songo ‘o DJ

Don’t grow up

È pe’tté che faccio ‘o DJ

Don’t give up

Tu sî ‘o piezzo, i’ songo ‘o DJ

Don’t grow up

E c”a musica nun ce pazzeo

Don’t give up

Tu sî ‘o piezzo, i’ songo ‘o DJ

Don’t grow up

È pe’tté che faccio ‘o DJ

Mixed by Erry, la dimensione ideale per un ascolto pulito