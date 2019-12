Liberato è uno dei casi discografici più controversi e affascinanti degli ultimi anni. Come è noto di lui non si sa nulla, se non l’origine napoletana. L’omonimo album d’esordio ha esordito nella Top 5 con il solo streaming prima di essere pubblicato in formato fisico ovvero cd e vinile (Ne abbiamo parlato Qui). Ora l’artista ha annunciato per il 2020 un appuntamento imperdibile. E’ previsto per il prossimo anno il concerto al Mediolanum Forum di Assago.

Sono passati due anni e mezzo dalla sua prima esibizione milanese al Mi Ami Festival, mentre è previsto per il 25 aprile 2020 il concerto in quello che viene considerato uno dei luoghi simbolo per la musica live nel capoluogo lombardo.

LIBERATO LIVE A MILANO

Liberato si esibirà al Forum il giorno della Festa della Liberazione. L’annuncio è stato dato tramite i suoi profili social con un link che riportava direttamente al sito di Ticketone.

Inoltre la mattina del 9 dicembre è apparso un video in cui Liberato (con la sua immancabile maschera) è vestito da pizzaiolo e sta sfornando una pizza margherita, riposta con cura in un cartone d’asporto che, una volta chiuso, riporta le scritte Milano e XXV-IV.

“Ce verimm’ llà!” è il messaggio che l’artista ha lanciato al suo pubblico, pronto a superarsi e a non mancare a un appuntamento che si può considerare come un altro importante tassello per la carriera musicale di Liberato. Un mistero che continua a entusiasmare, ma che musicalmente incuriosisce brano dopo brano.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Foto dai Social di Liberato