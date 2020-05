E’ uscito per l’etichetta Honiro Ent Fame, il nuovo singolo di Leyla scritto dalla stessa cantautrice e composto da Matteo Costanzo.

Si tratta di un brano che si caratterizza per un mix fra diversi generi musicali che partono di base dalla trap, ma che si fondono con il rap, il pop e il rock. Suoni originali che trovano il giusto supporto da un testo per nulla scontato e in cui Leyla descrive una sensazione forte. Il brano arriva dopo il discreto riscontro ricevuto dai singoli Alberto Sordi e Casino (ne abbiamo parlato Qui).

“Fame è un brano dal percorso particolare. Nasce su una base assolutamente trap, ma soprattutto nasce come Intro, doveva durare non più di un minuto, poi è successa la magia: sono sempre stata un’appassionata di musica e ho sempre variato tra tanti generi diversi. Il Rock rappresentava appieno il mio stato d’animo del periodo in cui ho scritto il pezzo, per questo ho deciso di unire i due generi, contaminarli quanto più possibile.”

Queste le parole di Leyla, che prosegue:

“Matteo Costanzo mi è da subito sembrato perfetto per questo compito, sapevo che avrebbe dato una marcia in più al brano. É stato Matteo a consigliarmi di aggiungere una seconda strofa e lo ringrazio per averlo fatto. Nel testo ho voluto sottolineare con forza il mio essere donna. Ancora una volta è il concetto di rivalsa a farla da padrone, ma accostato alla mia appartenenza al genere femminile, una cosa che per molti rappresenta un limite ed io, invece l’ho voluta invece enfatizzare quanto più possibile. Sono una Donna, faccio rap e me ne vanto urlandolo a squarciagola.”

LEYLA FAME – IL TESTO

Sono fuori di testa,

vado fuori per niente,

vado fuori per questa,

roba suona potente.

E’ inutile che prendi un foglio,

se poi ti manca la penna,

forse neanche l’hai capita, forse,

trovi uno che te la spiega.

Donna con la D maius,

cola voglia di fare tanti flus,

con la voglia di fare tanti flus,

così tanti che ci prenderò gus

tocca pensare a risolvere tutto

come dovessi riscuotere un buffo,

Tutti sti rapper li mando in vacanza,

Vadano in costa per farcisi un tuffo.

Tieniti pure la coca io ne faccio a meno,

Che fra mica me la tiro te la lascio tutta,

Io fra mica me la tiro ma sono più forte,

Ogni pezzo per te è come una discesa contromano in curva.

Voglio solamente stare un po tranquilla,

Un milli in banca per la mia famiglia,

Pensi chieda troppo fra io penso

di non aver chiesto ancora nulla.

Sono fuori di testa,

vado fuori per niente,

vado fuori per questa,

roba suona potente.

E’ inutile che prendi un foglio,

se poi ti manca la penna,

forse neanche l’hai capita, forse,

trovi uno che te la spiega.

Donna con la D maius,

cola voglia di fare tanti flus,

con la voglia di fare tanti flus,

così tanti che ci prenderò gus

tocca pensare a risolvere tutto

come dovessi riscuotere un buffo,

Donna con la d maiuscola,

Io c’ho un po di fame,

frate mica tanta, mi sbrano l’Atlante

Tu non sei dei nostri,

escon tutti i mostri se spegni l’Antares

Questa vita pare, potrà ripagare io sono sicura e tu

Se non sei sicuro cosa vivi a fare, fra.

Scrivilo con la D grande non sono una donna X

Anche se vorresti che fosse cosi

Scrivitelo bene in testa faccio questo per restare qui

Trap come I Migos, rock come led Zeppelin

Mica per restare come questi qui nell’anonimato

Esce il singolo è la sigla di un cartone animato

È questione di attitudine e tu non ne sei in grado

Non è solo ciò che scrivo è anche come ci vado, fra

Sono fuori di testa,

vado fuori per niente,

vado fuori per questa,

roba suona potente.

E’ inutile che prendi un foglio,

se poi ti manca la penna,

forse neanche l’hai capita, forse,

trovi uno che te la spiega.

Donna con la D maius,

cola voglia di fare tanti flus,

con la voglia di fare tanti flus,

così tanti che ci prenderò gus

tocca pensare a risolvere tutto

come dovessi riscuotere un buffo