E’ uscito per Warner il nuovo singolo di Levante Sirene, che arriva dopo il buon riscontro del brano sanremese Tikibombom. Il brano sarà in rotazione radiofonica dal 10 luglio.

Si tratta di un racconto di un’estate strana, sospesa. Il singolo di Levante Sirene è dolce, ma allo stesso tempo crudele. Il testo rappresenta il sogno, ma nel momento della sua disillusione ed è immaginato come una conversazione con i suoi fan.

“L’8 giugno 2020 ho annunciato ai miei fan l’annullamento del tour estivo causa Covid19. Non è facile per nessuno dire ‘questa estate non lavoriamo’, non lo è stato nemmeno per me che sono un animale da palco e al momento, lontana dal live, sono in cattività. È stato un attimo, ho preso la chitarra e ho scritto SIRENE.

Ed è stato proprio come per ALFONSO, stavo raccontando una cosa triste su una musica leggera e onestamente non mi sembrava vero, visti i tentativi di scrittura fallimentari durante la quarantena.”