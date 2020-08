Levante sta per pubblicare un brano inedito, un brano che sarà inserito in una delle serie Netflix made in Italy più popolari, Baby 3.

La serie Tv Baby ha da sempre mostrato un’attenzione particolare verso la musica, italiana e internazionale e, come accade per le grandi serie tv internazionali, la colonna sonora è curata nei minimi dettagli al punto che, qui su All Music Italia, abbiamo dedicato diversi articoli alle canzoni contenute nella prima stagione (li trovate da qui a qui).

La musica italiana su Netflix sta inoltre prendendo spazio anche nelle serie internazionali. Dopo Bella ciao in La Casa di carta è arrivata Armenia di Joan Thiele in Elite.

Levante Vertigine Baby 3

Il 16 settembre arriverà su Netflix l’attesa terza stagione di Baby e, nella colonna sonora, troverà spazio (ancora non sappiamo se come brano portante o…) un brano inedito di Levante.

Si intitola Vertigine e sarà una feat. con il duo di producer “elettronici” Altarboy, formati da Attilio Tucci e Sergio Picciaredda.

I due hanno trovato la grande attenzione del pubblico proprio grazie alla serie tv Baby che ha inserito diversi loro brano all’interno della colonna sonora.

Insomma, per avere nuova musica di Levante dopo il successo Sanremese con Tiki bom bom non ci resta che aspettare il 16 settembre.