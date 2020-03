Levante annuncia le date estive del Magmamemoria MMXX Tour

Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2020 con il brano Tikibombom, Levante è pronta per partire in tour e presentare dal vivo i brani dell’album Magmamemoria. La cantautrice ha annunciate le prime date estive della tournée.

Il Magmamemoria MMXX Tour, organizzato e prodotto da OTRlive, partirà a maggio con alcune date in Europa per poi spostarsi in Italia. Nella prima parte del tour, Levante si esibirà nei live club di 6 città europee; mentre nella seconda parte, quella italiana, canterà in alcuni importanti Festival estivi.

Ecco il calendario dei concerti ad oggi comunicati:

13.05 – Bruxelles – VK

14.05 – Amsterdam – Q Factory

16.05 – Londra – O2 Academy Islington

18.05 – Parigi – Cafè de la danse

30.05 – Madrid – Sala Shoko

31.05 – Barcellona – Festival Itmakes

02.07 – Genova – Goa Boa Festival // Preview 2020

10.07- Brescia – Piazza della Loggia

17.07 – Sogliano al Rubicone (FC) – Sogliano Summer Festival

23.07 – Montesilvano (PE) – Terrasound

30.07 – Roma – Cavea – Auditorium Parco della Musica

01.08 – Patti Marina (ME) – Indiegeno Fest // Indiegeno On the Beach

08.08 – Lecce – Oversound Music Festival

Il nuovo viaggio live di Levante arriva dopo il tour negli anfiteatri storici durante l’estate 2019 e il concerto evento al Mediolanum Forum di Assago. Sul palco, la cantautrice sarà accompagnata dalla sua band di sempre; e proporrà una selezione dei brani del suo repertorio, tra cui quelli dell’ultimo album di inediti.

I biglietti per i concerti di Levante sono già disponibili. Per acquistarli potete cliccare qui oppure rivolgervi alle prevendite abituali.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI