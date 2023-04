Levante lancia una versione acustica con video di “Leggera”

Levante Leggera testo e significato del brano contenuto nel disco Opera futura (qui la nostra recensione) e inserito nella colonna sonora del film di Pilar Fogliati, Romantiche.

Il film è fuori dal 23 febbraio scorso e Levante ha deciso di incidere e lanciare una nuova versione in acustico del suo brano.

Levante leggera significato del brano

Leggera, come da titolo, è un inno alla leggerezza, il ritratto affettuoso e ironico di quattro giovani ragazze molto diverse tra loro che, con le loro insicurezze, paure e desideri, cercano di farsi largo nel mondo, ma che in questa nuova versione acustica vive una nuova vita e acquista emozioni.

Ad accompagnare questa nuova versione un video che vede all’interno alcune immagini del film di cui Levante ha scritto tutte le musiche, oltre a partecipare in un cameo interpretando sé stessa.

Riguardo alla canzone Levante spiega: “Ho accolto la gioia quando ho saputo riconoscerla. – racconta Levante – Sono momenti in cui non c’è niente che possa pesarci sulle spalle, si fluttua fino a dove arrivano gli aerei, sembra di danzare al di là delle nuvole. Esistono quei momenti e io li ho vissuti con Alma in grembo che, aggrappata al mio corpo, mi ha reso piuma”.

Leggera, insieme a tutte le canzoni di Opera futura e ai brani più famosi del suo repertorio, si potranno ascoltare dal vivo all’Arena di Verona il 27 settembre.

Levante leggera testo e audio

(di Levante, Antonio Filippelli, Daniel Bestonzi)

Fino a qui mi sembra bene

Ho perdonato il mio nome, ritrovato l’umore

Pronunciato tutte le parole

Ora che non fa più male

Abbandonarsi alla vita, che vita la vita

Fa sperare che non sia finita mai

Ho l’anima così leggera

Che non mi sembra vero di volare alto

Sotto i piedi ho ancora tanto cielo, ancora

Domino le mie paure

Quando la musica è forte fa sparire la notte

Chissà dove il mondo va a finire

Agito le braccia e il corpo

Mi muovo dentro lo spazio senza tempo io ballo

Non ho tempo ma ballo

Balla, ballerina

Ho l’anima così leggera

Che non mi sembra vero di volare alto

Sotto i piedi ho ancora tanto cielo, ancora

Anima così leggera

Che non mi ferma niente

Non mi serve il vento per andare oltre

Superarmi ancora e ancora

Ma quanti sogni servono a distinguere l’amore?

Quanti sogni servono a salvarsi da un dolore?

Quanti sogni servono a sentir di meritare?

Quanti sogni servono a volare, volare?

Anima così sincera

Che non ti sembra vero quanto volo in alto

Sotto i piedi ho ancora questo cielo, ancora

Questo cielo ancora