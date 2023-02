Doppio debutto per Levante... al cinema e live all'Arena di Verona

In attesa dell’ormai imminente ritorno sul palco del Festival di Sanremo con Vivo Levante annuncia il suo primo live all’Arena di Verona.

La cantautrice e performer, dopo Sanremo, palco che la vedrà duettare nella serata del venerdì con Renzo Rubino su Vivere di Vasco Rossi, è pronta a tornare con il suo quinto album, il secondo fuori per Warner Music Italy, intitolato Opera Futura e in uscita il 17 febbraio.

Opera Futura contiene 10 brani che parlano di vita attraverso gli aspetti sensoriali, attraverso il corpo.

Il colore dominante della copertina è il verde e, come già nei suoi precedenti quattro lavori discografici, rappresenta attraverso forti elementi simbolici il momento artistico e i contenuti espressi nell’album.

Levante descrive così la sua scelta:

“Ho dipinto tutto di verde perché del futuro non so niente eccetto la speranza. Con il verde ho potuto scontornarmi e proiettarmi dove desideravo proprio perché, lungo la strada che mi ha portato a OPERA FUTURA, c’è stato tanto buio e solo la speranza di uscirne si è resa lanterna.

La presenza del cigno agisce doppiamente sulla simbologia della speranza ma anche della bellezza e del pensiero leggero, in quanto sconfigge la gravità sentendosi a casa in cielo come in terra e in acqua”.

Questa la tracklist del disco:

Invincibile Vivo Mi manchi Fa male qui Metro Leggera Alma Futura Capitale mio Capitale Mater Iride blu e Cuore liquido

Levante live e al cinema

Le novità del 2023 comprendono anche il debutto al cinema. Si potrà vedere Levante dal 23 febbraio nel film ROMANTICHE di Pilar Fogliati , il ritratto affettuoso e ironico di quattro giovani ragazze molto diverse tra loro che, con le loro insicurezze, paure e desideri, cercano di farsi largo nel mondo.

Il film segna il debutto alla regia di Pilar Fogliati che lo ha interpretato e anche scritto, insieme a Giovanni Veronesi e Giovanni Nasta, e vanta le musiche originali firmate da Levante che ha curato l’intera colonna sonora ed è presente anche con un piccolo cameo.

Per quel che riguarda il live è stato annunciato per il 27 settembre il concerto all’Arena di Verona organizzato da Vivo Concerti. I biglietti sono in vendita online dal 3 febbraio e nei punti vendita dall’8.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI