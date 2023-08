L’estate italiana su Tik Tok è targata Warner con Annalisa, The Kolors e Ava

Le canzoni dell’estate 2023 su Tik Tok, ovvero i brani che sono stati usati maggiormente nel nostro paese sulla piattaforma più amata dai giovani di tutto il mondo, per creare i propri contenuti, vedono trionfare Annalisa e i The Kolors.

Partiamo proprio da quest’ultimi che occupano la seconda posizione della Top 10 dei brani più utilizzati in Italia su Tik Tok. Questa canzone è riuscita a mettere d’accordo proprio tutti quest’estate.

I The Kolors infatti sono da 7 settimane, di cui cinque consecutive, al primo posto dei brani più trasmessi in Italia. Non sono, a premiarli è anche lo streaming e infatti la loro Italodisco da 6 settimane è anche al primo posto della classifica FIMI singoli.

Se a questi risultati ci aggiungiamo questo dato, secondo posto tra i brani più utilizzati in Italia su Tik Tok, possiamo affermare con certezza che la band di Stash è riuscita a dare vita ad un tormentone estivo trasversale che ha conquistato ogni tipo di pubblico e ogni fascia di età.

A riuscirci nell’impresa anche Annalisa che vanta il primo posto tra le canzoni dell’estate su Tik Tok in Italia. La sua Mon amour, brano che ha seguito il grandissimo successo di Bellissima, ha letteralmente fatto impazzire tutti e infatti nonostante sia uscita ormai ben cinque mesi fa, il 31 marzo 2023, è riuscita a regnare fino all’estate.

Il brano è ancora presente anche nella Top 50 radio e, dopo più di venti settimane, nella Top 10 singoli FIMI.

E analizzando la Top 10 non si può non notare come il primo semestre della nuova Warner Music Italy guidata da Pico Cibelli con al fianco Gianluca Guido (Vice presidente ma indiscusso re delle radio in questi mesi) e Marco Masoli, abbia lavorato bene.

Se infatti per quel che riguarda la classifica album continua ad esserci un netto predominio di Sony Music Italy, casa discografica da cui provengono, tra l’altro, tutti i nomi ora ai vertici di Warner, nella classifica dei brani utilizzati su Tok Tok (così come in quella radio), domina la Warner con ben cinque i brani di cui due sul podio.

Altro dato importante è il fatto che anche su Tik Tok Italia il pubblico stia preferendo la musica italiana con ben 9 brani su 10.

Infine da notare la presenza in Top 10 di un brano del 1999 di Gigi D’Alessio, Una Magica storia d’amore. Tik Tok si conferma, al pari delle serie tv, una piattaforma in grado di far diventare virali anche brani del passato più o meno recente.

Ecco a seguire la classifica dei 10 brani più utilizzati su Tik Tok in Italia nell’estate 2023: