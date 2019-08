L’estate dei Tormentoni estivi tra Top & Flop non ha un tormentone estivo

L’estate dei tormentoni estivi, come da titolo, non ha un tormentone estivo.

Ebbene sì, All Music Italia in un editoriale del nostro Direttore (lo trovate qui) ne scrisse giù a giugno… nell’estate 2019 sarebbero uscite così tante canzoni che avrebbero finito per “cannibalizzarsi” l’una con l’altra.

C’è però un dato positivo, la musica italiana nella bella stagione, quest’anno, ha letteralmente schiacciato la musica internazionale su tutti i fronti. Pochi i brani d’oltreoceano che sono riusciti a ritagliarsi uno spazio nell chart radiofoniche, di streaming e di vendita.

Su tutti sicuramente Senorita della coppia (anche di fatto) Shawn Mendes e Camila Cabello e, distanziati di molto, Loco contigo di Dj Snake feat. J. Balvin & Tyga ma anche bad guy di Billie Eilish (nonostante sia uscita ben prima dell’estate).

Estate 2019… è quasi tempo di bilanci

Alla fine dell’estate mancano ancora una ventina di giorni ma già dalla prossima settimana si potranno tirare le somme di ciò che ha funzionato e di ciò che non ha conquistato il pubblico. Anzi si può già iniziare a farlo ora in realtà…

Poi certamente arriveranno tanti dati e classifiche…

Ci sarà il tormentone dell’estate eletto da Rtl 102.5 al Power Hits Estate 2019, ci saranno le classifiche radio e quelle dello streaming oltre alle certificazioni. Tutto questo ci darà un’idea di ciò ha funzionato.

Non mancheranno anche i risultati del nostro sondaggio (che si conclude il 5 settembre, potete votare qui), una sfida che ha visto arrivare in finale 16 brani anche particolari e diversi tra loro.

Ma non solo, sempre per quel che ci riguarda, da domani sulla nostra pagina Instagram conoscerete i cinque tormentoni estivi che ogni persona della nostra redazione ha ascoltato e canticchiato sotto il torrido caldo di giugno, luglio e agosto.

Insomma ci sarà da divertirsi nel capire chi sopravviverà in questa sfida che ha visto scontrarsi oltre 120 brani italiani.

L’ESTATE DEI TORMENTONI ESTIVI ITALIANI

I tormentoni estivi in quest’estate 2019 si sono comportati in maniera decisamente anomale. Per esempio Ostia Lido di J-Ax è partita col botto tanto che tutti, discografici compresi, la davano già come canzone assoluta dell’estate. Col tempo invece si è leggermente assestata.

Per carità, si parla comunque di uno dei successi l’estate, ma non del trionfatore.

Le attenzioni delle radio ad inizio stagione si erano focalizzate su due brani: Nuova era di Jovanotti e Maradona y Pelé dei Thegiornalisti. I brani hanno continuato a girare bene ma, ad un certo punto ecco che altre due canzoni hanno “preso a comandare” come potrebbe dire Rovazzi.

Si tratta di Jambo di Takagi & Ketra & Giusy Ferreri con Omi e di Mambo salentino dei Boomdabash feat. Alessandra Amoroso, brani che hanno raccolto buoni risultati anche nello streaming.

Nel frattempo, sempre parlando di radio, altri due brani hanno iniziato a prendere posizioni sulla distanza…

La prima è Arrogante di Irama, canzone che piano piano è riuscita ad agguantare la Top 10, la seconda è invece letteralmente esplosa conquistando giorno dopo giorno passaggi radiofonici. Si tratta di Margarita di Elodie feat. Marracash. Brano che, proprio questa settimana, è arrivato in vetta alla classifica Earone (vedi qui).

Se guardiamo alle classifiche streaming, oltre ai brani del fenomeno Machete Mixtape 4, si sono comportati molto bene Cin cin di Alfa, Chiasso di Random, Lento di Boro Boro e Calipso di Charlie Charles feat. Dardust con Fabri Fibra, Mahmood e Sfera Ebbasta, oltre alle già citate Mambo Salentino e Jambo.

Chi però l’ha classifica streaming l’ha proprio espugnata è stato Fred De Palma con Una volta ancora feat. Ana Mena, canzone che non molte radio hanno però appoggiato.

E poi ci sono loro, Benji & Fede, la vera rivelazione dell’estate. Già la scorsa estate il duo si comportò più che bene con Moscow mule ma questa volta con Dove e quando hanno letteralmente messo d’accordo tutti.

Fissi nella Top 3 di Spotify, presenti nella Top 10 di molte radio e grandi network, forti nelle vendite. Se dovessimo cercare di equilibrare tutte le varie classifiche ad oggi il loro potrebbe tranquillamente essere eletto come il brano dell’estate 2019.

Da segnalare in ogni caso anche Vivere tutte le vite di Elisa feat. Carl Brave, brano che ha funzionato pur senza esplodere mai del tutto, e Senza pensieri di Rovazzi con J-Ax & Loredana Berté.

Quest’ultima canzone ora sta andando bene e prendendo terreno, ma paga ovviamente lo scotto di essere uscita ad estate inoltrata, il 10 luglio.

Sorprende infine la poca attenzione riservata a due pezzi che avevano le carte in regola per diventare dei successi radiofonici, Notturna di Enrico Nigiotti e L’Amore mi fa male de Le Vibrazioni.

