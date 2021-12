Leonardo Zaccaria: Tra entusiasmo sguaiato e malinconia divertita il singolo “Troisi”.

Leonardo Zaccaria, autore e cantautore della scuderia Canova Rec, è tornato nel mese di dicembre, il 10 per l’esattezza con un nuovo singolo che porta un titolo importante… Troisi.

Prodotta da Michele Canova, Troisi è una canzone energica in cui la voce dell’artista prende sfumature diverse dal passato ma allo stesso tempo mantiene la sua identità, creando spesso un contrasto interessante fra arrangiamento e voce.

Continua inoltre il viaggio musicale in parallelo a quello del cinema per il cantautore che, questa volta, prende come simbolo Troisi e la sua arte per raccontare un modo di essere e di affrontare la realtà che ci circonda.

Ecco come ne parla lo stesso Leonardo Zaccaria…

Era da un po’ che non usciva una mia canzone. Forse il motivo è stato che in questi mesi ho attraversato tante cose, eventi belli e sconvolgimenti meno belli, in ogni caso emozioni forti che hanno avuto bisogno di tempo per entrare dentro la mia musica.. E così è arrivata “Troisi” che racconta la nostra generazione, il nostro entusiasmo sguaiato e la nostra malinconia divertita. Prendo Troisi come simbolo di questo modo di essere, infatti nei suoi film anche nei momenti più comici è come se ci fosse un velo di tristezza. Una cosa che ho percepito sempre di più nell’ultimo periodo, incontrando nuove persone e riflettendo su me stesso è che nonostante le difficoltà che attraversiamo noi giovani sappiamo sprigionare un’energia forte, strabordante, che ci fa scappare un sorriso anche quando abbiamo la testa ancora dentro le nuvole.

Il brano arriva dopo diversi brani già pubblicati da Leonardo: Gaeta, Hotel malinconia (brano scritto immaginando il ballerino Samuele Barbetta della scorsa edizione di Amici danzare sulle note della canzone), Il senso di una storia, Louvre e Orione.

Leonardo Zaccaria si è fatto conoscere anche come autore (ha un contratto con Sony ATV) scrivendo brano per Annalisa, Chiara Galiazzo, Sofia Tornambene, Thomas, Jacopo Ottonello e Deddy.

Qui a seguire il video singolo Troisi.

Styling foto di copertina: Noemi Baris