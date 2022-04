Leonardo Zaccaria, l’inizio di un nuovo capitolo, fuori il singolo “Margot Robbie”

Un nuovo singolo per il giovane cantautore romano, Leonardo Zaccaria, Margot Robbie disponibile dal 15 Aprile su tutte le piattaforme streaming per Capitol Records/ Universal Music Italia.

Ci sono tutte le caratteristiche della musica di Leonardo, in questo nuovo brano, che nonostante la giovane età si sta facendo conoscere dal grande pubblico per il suo stile peculiare, una penna malinconica e un immaginario spesso volto al mondo del cinema.

Dopo i singoli Orione, Louvre, Il Senso di Una storia, Hotel malinconia (x Samuele), Maxxi e Gaeta ecco un nuovo tassello di un percorso musicale che si sta sviluppando parallelamente a degli ottimi riscontri ottenuti da autore. L’artista è infatti autore per Sony Music Publishing e ha scritto tra gli altri per Gianna Nannini, Rosa Chemical, Annalisa, Michele Merlo, Chiara Galiazzo e Deddy.

leonardo zaccaria “margot robbie”

Il brano rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo. La produzione firmata da Ormai e Michele Canova ha un approccio moderno con sonorità Lo-Fi che permettono alla voce di emergere e con essa la storia raccontata attraverso una scrittura sempre più matura. Il risultato è un brano che conserva la vena pop dell’artista ma attraverso dei suoni atipici, e talvolta sporchi.

Queste le parole del cantautore sul brano:

Roma – Esterno notte. Due ragazzi pieni di vita vagabondano tra le strade vuote, in un viaggio tra sesso e nostalgia che sembra non finire mai, consapevoli di vivere qualcosa di speciale ma senza preoccuparsi del giorno dopo.

Leonardo Zaccaria si immagina come un acerbo Allen Ginsberg che invece di scrivere poesie ha deciso di comprare una chitarra. La sua passione per la musica inizia da bambino con lo studio della chitarra, appunto, ma ben presto si ritrova a scrivere le proprie canzoni e a cantarle. Oltre ad essere autore per Sony, il cantautore romano fa parte del roaster di Canova Rec. Etichetta che nata dall’idea di Michele Canova, mette a disposizione degli artisti emergenti l’esperienza ventennale di uno dei più grandi produttori artistici italiani.

