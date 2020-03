E’ uscito per l’etichetta LM Music La Tua Maglietta, il nuovo singolo di Leonardo Monteiro, che arriva a due anni dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Bianca (Qui la nostra videointervista realizzata in occasione della presentazione dell’album Il Mio Tempo).

“La canzone è ispirata a una relazione di amicizia, in cui uno dei due protagonisti è, in realtà, innamorato dell’altro, che finge di esserne all’oscuro per non uscire dalla sua comfort zone. L’innamorato, quindi, reagisce rabbioso all’ipocrisia dell’amico per stimolare la sua presa di coscienza sisi. È una situazione che ho vissuto di persona e probabilmente come me, molti altri nella loro vita. Il messaggio che vorrei comunicare a tutti è di liberarsi dalle sovrastrutture e compiere scelte coraggiose e oneste, che rispettino la vera essenza di ciascuno.”

LEONARDO MONTEIRO – LA TUA MAGLIETTA – IL VIDEOCLIP

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto dal regista Dario De Luca, girato a Chiasso in un Hotel abbandonato.

“Le scelte stilistiche e la tecnica delle riprese sono state adottate per creare una situazione di esaltazione del personaggio interpretato da Leonardo, andando a focalizzarsi su un’ambientazione decadente e trasgressiva che porta lo spettatore a percepire lo stato d’animo dell’artista. Guidato da un sentimento vendicativo, esaltato maggiormente dal trucco e dalla scelta del vestiario, viene accompagnato da un’unione forte tra lui e le altre persone presenti nel video che, collettivamente, creano una forza e unione di gruppo.”

Queste le parole del regista.

Leonardo Monteiro è reduce dall’esperienza come giudice di All Together Now. Lo scorso 20 dicembre ha pubblicato il singolo Mi dicevi che feat. Frammento ,prodotto da Maximus per Imperium (ne abbiamo parlato Qui).

Attualmente Leonardo è al lavoro sul nuovo progetto discografico che vedrà la luce nei prossimi mesi.

Foto di Dario De Luca