Leonardo Lamacchia: Ermal Meta racconta la loro amicizia con una lettera sui social

Leonardo Lamacchia sabato 27 marzo ha dovuto abbandonare la scuola di Amici di Maria De Filippi a seguito del confronto finale con Aka7even. L’artista può però contare sul sostegno di amico davvero speciale… Ermal Meta.

Leonardo Lamacchia, che ha iniziato a cantare a sei anni in un coro di voci bianche e, successivamente, ha studiato pianoforte, è riuscito ad approdare sul palco del Festival di Sanremo nelle categoria Nuove proposte nel 2017. Al Festival ha presentato il brano Ciò Che Resta scritto insieme a Mauro Lusini e Gianni Pollex.

Il disco d’esordio di Leonardo Lamacchia è composto da 6 tracce che vedono tra gli autori, oltre a Lusini e Pollex, anche Roberto Guglielmi e Francesco De Maria oltre ad Ermal Meta che per lui ha co-firmato i brani Un brutto sogno ed È soltanto un sogno.

Proprio per Ermal il cantautore ha aperto alcuni live in passato e, solo dopo la sua uscita dalla scuola, Meta ha deciso di scrivere in un post una lettera a Leonardo. Clicca in basso su continua per leggerla.