La poetica di Leon Faun, ad un anno da “C’era una volta”, ritorna in “Pioggia”

Leon Faun Pioggia testo e significato del nuovo brano del giovane artista fuori dal 25 maggio 2022.

È passato quasi un anno da quando Leon Faun, artista tra i più promettenti della giovane musica italiana, lanciò il suo ultimo singolo, C’era una volta, brano che dava il titolo al suo album d’esordio fuori per Island Record.

Un disco che conquistò con la sua poetica, in cui veniva mischiato al linguaggio del rap quello del fantasy, la redazione di All Music Italia e in particolare il nostro prof. di latino, Davide Misiano, che dedicò all’album un’attenta analisi che potete recuperare qui.

Ora è finalmente tempo di nuova musica per il Leon Faun che esce oggi, 25 maggio 2022, con un nuovo singolo.

Leon faun pioggia significato

Per annunciare questo nuovo brano, prodotto da Duffy, il cantautore fresco 21 enne nelle scorse settimane ha disseminato frasi sui social. L’ultima è questa: “Sei mai stato bloccato in un fottuto labirinto di idee? Io forse ho trovato l’uscita del mio“.

Leon Faun Pioggia testo

Pioggia è stata scritta Leon Faun con Alessio Marullo, Giorgio Arcella e Luca Faraone. Ecco il testo del pezzo.

È da tempo che la pioggia, ogni goccia

ti riporta a quella volta, questa porta a cosa porta

ma la pioggia non mi tocca

mi ricorda quella rabbia, quella noia

Parlo insieme a lui la notte, molte volte

mi chiedo forse, forse è il caso

forse basta o sono pazzo

ma la notte torna più forte

mi chiedo forse, forse è un guaio

forse è vero oppure è un abbaglio

piovono lame, volano fiabe

XX per arte non per xxx

odore di casa qui per le strade

tu sei la musa delle mie ca**ate

piovono lacrime, gocce di XXX

ed ora è la musica ciò che mi sale

scusa mi spiace ma devo volare

cadere, vedere, colpire, provare

e mi pare che

Non ci sei da ormai

non te ne faccio una colpa

mi basta sapere che sai che

Vado a tempo con la pioggia

ogni goccia mi riporta a quella volta

questa porta, a cosa porta

ma la pioggia non mi tocca

mi ricorda quella rabbia, quella noia

Vado a tempo con la pioggia

ogni goccia mi riporta a quella volta

questa porta, a cosa porta

ma la pioggia no, non mi tocca

mi ricorda quella rabbia, quella noia, quella gabbia

Sono tutti un po’ distratti vedono XXX in tutti i lati

se mi culli coi tuoi canti