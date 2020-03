Leon Faun Gaia testo, audio e video dell’artista scoperto da AAR Music ( Autonomous Artists Revenge) in partnership con Thaurus Music un artista destinato a diventare una delle realtà più interessanti di questo, strano, 2020 in musica.

Leo Faun si contraddistingue da un’aura che lo circonda, quella di un immaginario fantasy davvero singolare.

Il suo vero nome è Leon de la Vallée ed è un rapper, cantante e attore italiano di soli 19 anni.

Leon Faun Gaia

Leon Faun ha lanciato negli store e in streaming il nuovo singolo, Gaia, lo scorso 20 marzo. Il brano è stato prodotto da Duffy ed è accompagnato da un video prodotto da Borotalco Tv e diretto da Thaevil, talento che è riuscito ad entrare e interpretare il mondo di Faun.

Originario di Fiumicino, Leon Faun lancia i primi brani su YouTube nel 2015 sotto il nome LYO. Nel 2017 esce il primo Ep intitolato Endless.

Nel 2018 è la volta di Animus, brano con il quale approda al nome d’arte attuale Leon Faun e, dopo una serie di singoli lanciati in rete tra cui Horia, è nel 2019 che comincia a farsi conoscere al grande pubblico, terminando l’anno con l’uscita di Oh cacchio, brano che raggiunge il milione di views su YouTube e di stream su Spotify.

testo e audio

Duffy ok, ok

E mi riprendo Gaia, Gaia

la riadatto tutta stile Narnia, Narnia

scrivo un brano che sembra una fiaba, un po’ mi garba

la riattivo all’alba, mente pentagramma

mentre un dramma torna, grido

Sul palco ciondolo, Jack Sparrow

quel giorno in fondo io scherzavo

non volevo fare un impero

ma non mi sono più svegliato

stammi bene, non so perché, però stammi bene

fra mille canzoni, due o tre preghiere

fallo per te, fallo per lei

tu fallo e basta, poi chi ti vede

se mi ritrovi troppe cose che non cogli

ed io poi che seminerò

fancu*o ‘sti alberi spogli

e quindi goodbye, io che non trovavo le good vibes

perché se ho un passato è solo quello che tu sai

uh, dai fermo, sotto ai calendari per arrivare a livello

però ma non comprendo

E mi riprendo Gaia, Gaia

la riadatto tutta stile Narnia, Narnia

scrivo un brano che sembra una fiaba, un po’ mi garba

la riattivo all’alba, mente pentagramma

mentre un dramma

Tu che sei stato ciò che io non sarò mai

mi perdo nel vuoto, nei pianti del volto suo

sto scrivendo il giorno dal primo tramonto, offline

mentre riprendo Gaia, un sogno su foglio di carta

storie mi parlano

na na

E Fa-Fa-Fauno, fara-fa-fa-fallo

che lo sanno, che c’è in ballo

E ba-bastar*o, come il passato

storie di un bambino, cammino ma non cado (No)

che lo risparmio, ehi (Ehi)

se mi riguardo sai (Sai), che mi distacco

piango se rivado a Mairon (A Mairon)

perché ogni volta mi rifaccio un viaggio

E mi riprendo Gaia, Gaia

la riadatto tutta stile Narnia, Narnia

scrivo un brano che sembra una fiaba, un po’ mi garba

la riattivo all’alba, mente pentagramma

mentre un dramma

Tu che sei stato ciò che io non sarò mai

mi perdo nel vuoto, nei pianti del volto suo

sto scrivendo il giorno dal primo tramonto, offline

mentre riprendo Gaia, un sogno su foglio di carta

storie mi parlano

na na, stop

Mentre grido bastar*o, bastar*o, bastar*o

mentre grido bastar*o, no, no, no, no, no

Gaia