leomeconi torna con un album metà in italiano e metà in inglese: “lato A, side B”

Nuovo album per il giovane leomeconi. È fuori da venerdì 10 dicembre per Playaudio/Azzurra Music, in digitale e in formato fisico, lato A, side B, un disco, come suggerisce il titolo, metà in italiano e metà in inglese.

Dopo il primo album I’ll Fly Away, interamente in inglese e caratterizzato da sonorità folk e acoustic pop, nel 2021 leomeconi ha intrapreso un percorso nuovo con il progetto Zero4leo, il suo alter ego a fumetti.

Da gennaio a novembre 2021 sono stati pubblicati 6 singoli, accompagnati da grafiche a fumetti. I primi 3 brani in inglese e gli ultimi 3 in italiano, per la prima volta il giovane artista ha sperimentato la lingua italiana nelle sue canzoni partecipando anche al Festival di Castrocaro dove è riuscuto ad arrivare fino in finale.

Per il lancio del disco è uscito il singolo Danza di cui a seguire potete vedere il video ufficiale.

LEOMECONI NUOVO ALBUM: vi CONVIVONO ITALIANO E INGLESE

Ecco come Leo racconta l’avventura di scrivere e cantare in italiano.

Il passaggio all’italiano è stato un processo graduale ma molto divertente e stimolante. Ho deciso di chiamare l’album lato A, side B perché idealmente l’ho immaginato come i due lati di un vinile: il primo interamente in italiano, il Lato A mentre il secondo interamente in inglese, Side B. Sono molto felice del risultato, è un disco divertente, ma anche romantico e riflessivo. Ci sono tanti temi trattati, sicuramente l’amore in primo piano, ma sullo sfondo le difficoltà generazionali causate da questi due anni di pandemia.»

La produzione dell’album è stata curata interamente da leomeconi, col supporto di Renato Droghetti e di Filadelfo Castro.

Per la scrittura dei brani in italiano, leomeconi ha collaborato con l’artista bolognese Guglielmo (“fino all’alba”, “danza”) e con l’autore Andrea Blanc (“fino all’alba”, “stessa storia”).

I due nuovi inediti in italiano, non vuoi lasciarmi e tra le tue braccia sono stati scritti interamente da leomeconi e suonati dal vivo durante l’estate 2021, in apertura ai concerti di Sangiovanni a Genova e Lugano.

Questa la tracklist di lato A, side B:

Lato A

non vuoi lasciarmi fino all’alba (feat. Guglielmo) danza tra le tue braccia stessa storia

Side B