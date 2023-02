Leo Pari è ci fa cantare anche nei giorni più difficili con il suo nuovo singolo ‘Giorni No’

Il cantautore Leo Pari è tornato sulla scena musicale italiana con il nuovo singolo Giorni No, che anticipa l’uscita del suo prossimo album inedito Amundsen, atteso per il prossimo 10 marzo. Il brano è disponibile su tutti gli store digitali a partire dal 15 febbraio.

Il nuovo lavoro discografico arriva dopo gli ottimi riscontri del suo ultimo album Stelle Forever, e si aggiunge alla discografia dell’artista, che vanta collaborazioni importanti come quella con i Thegiornalisti e con artisti come Simone Cristicchi, Francesco Renga, Elodie, Gazzelle, Malika Ayane, Tiromancino, Galeffi e Niccolò Fabi.

Il brano Giorni No è stato scritto dal cantautore per aiutare le persone in quei giorni in cui l’umore è nero e la testa è confusa. Leo Pari lo descrive come “una piccola medicina” che aiuta a superare quei momenti difficili.

NUOVO ALBUM – LEO PARI

Leo Pari è un artista completo che riesce a rendere ogni progetto riconoscibile grazie al suo stile personale e alla sua sensibilità. La sua musica è caratterizzata da melodie orecchiabili e testi che spesso parlano di sentimenti universali. Il nuovo album Amundsen promette di essere un’altra perla nella sua già brillante discografia.

Il cantautore non solo produce musica di qualità, ma ha anche collaborato con altri artisti come produttore, autore e musicista. Le sue canzoni sono emozionanti e riflettono il suo talento compositivo e la sua attitudine emotiva. Grazie alla sua versatilità, è in grado di produrre brani per artisti di generi diversi, dimostrando una grande capacità artistica.

Il cantautore, supportato da una band di cinque elementi, si esibirà in concerto il 1° aprile al Monk di Roma e il 27 aprile all’Arci Bellezza di Milano, per i primi due appuntamenti di un calendario in costante aggiornamento che lo porterà sui palchi dei club della penisola per presentare i brani del nuovo lavoro.

Il tour sarà L’occasione per i fan di sentire dal vivo i nuovi brani e di godersi la musica di un artista che ha dimostrato di essere un punto di riferimento nel panorama musicale italiano.

Queste le due date fissate:

01/04 Roma Monk

27/04 Milano Arci Bellezza

Foto: Ilaria Magliocchetti