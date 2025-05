L’Elfo pubblica “Nino” e svela la data d’uscita del nuovo album “Sangue Siciliano”

Dopo aver acceso il palco del One Day Music Festival di Catania con uno spoiler insieme a Don Pero e aver svelato il titolo del suo nuovo album, Sangue Siciliano (Shut Up Records), L’Elfo annuncia ora anche la data d’uscita: mercoledì 21 maggio 2025.

Ma non è tutto! Il rapper ha infatti pubblicato anche il primo singolo estratto dal disco, Nino: un brano crudo e diretto che racconta la realtà di Catania, tra criminalità, solitudine e il forte desiderio di riscatto.

L’ELFO: DA “NINO” A “SANGUE SICILIANO”

Il titolo dell’album è una dichiarazione d’identità. Di fatto, Sangue Siciliano è un disco che affonda le sue radici nella terra, nel vissuto e nell’essenza più profonda dell’artista, che per questo suo nuovo lavoro ha scelto il siciliano come lingua prevalente, ribadendo ancora una volta il forte legame con le sue origini e la sua gente.

D’altronde, per L’Elfo la Sicilia non è mai stata uno sfondo, ma l’origine di tutto. Catania è casa, anche quando sarebbe più semplice andarsene, e – forse proprio per questo – lui non è mai andato via, contribuendo piuttosto a costruire una scena rap in un territorio che, per anni, è stato ignorato dall’hip hop nazionale, perché “a Catania ci crisci, ci manci, ci mori“.

Ma il disco non parla soltanto di questo rapporto viscerale che L’Elfo ha con la sua Terra. Sangue Siciliano è infatti anche lo specchio di un’anima complessa, attraversata da esperienze intense e forti contrasti interiori.

Il risultato? Un disco autentico, viscerale e necessario, in cui L’Elfo parla il linguaggio della sua gente e lo trasforma in arte.