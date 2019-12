E’ uscito il nuovo singolo de L’Elfo Made in Catania, il primo per una Major, ovvero Polydor / Universal Music.

L’Elfo, il cui vero nome è Luca Trischitta, è l’esponente più importante della scena rap siciliana. Nella sua terra d’origine si è spesso esibito in dialetto e ha fondato l’etichetta Shut Up.

Nella sua carriera ha già all’attivo quattro album, numerosi singoli e collaborazioni con artisti del calibro di Vacca, Madman, Inoki, MRB, Egreen e Nerone.

Il nuovo brano de L’Elfo Made in Catania vede l’utilizzo del dialetto siciliano in maniera semplice e comprensibile. Una sorta di ponte tra la sua città e le tradizioni siciliane e il pubblico che sempre più vasto si avvicina alla sua musica.

“Made in Catania è l’ennesimo salto di qualità per il rap catanese. Ancora una volta ho dimostrato che ‘sta roba è mia, rivoluzionando ancora mood e sound ma restando legato alle mie origini e soprattutto alla realtà…il cosiddetto “keep it real” per me fondamentale nella musica Rap.”