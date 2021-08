Lele Blade annuncia l’uscita del nuovo album, “Ambizione”

Nuovo album in arrivo per Lele Blade. Esce il 17 settembre per Columbia Records Italy / Sony Music Italy, Ambizione.

Con questo nuovo progetto Lele Blade è pronto ad un cambiamento: supera l’utilizzo di immaginari fantastici e ambientazioni mitiche che hanno caratterizzato la sua produzione fino ad ora e porta l’ascoltatore nell’immaginario e nella vita dell’artista Lele Blade, con tutte le sfaccettature e le insidie che la caratterizzano.

Ambizione… Il significato della parola porta con sé una valenza positiva e una negativa ed è proprio questo dualismo che il rapper cerca di raccontare attraverso la sua musica come spiega lui stesso:

“ambizione è senso di partenza e mai di arrivo, una costante ricerca della perfezione che può derivare solo da un migliorarsi in modo costante e puntuale. Ambizione è l’arrivo di una scalata che non finirà mai, che porta con sé storie, sentimenti e passioni vere, raccontate in musica.“

L’album è stato anticipato dal singolo Just for Fun feat. Yung Snapp, e dal relativo video diretto da Claudio Vitiello, che ha sancito l’inizio della collaborazione del rapper con Sony Music Italy.

Ambizione è già disponibile da oggi in pre-save, pre-add e pre-order qui. Il progetto arriva dopo Ninja Gaiden (2018) e Vice City (2019). Ad oggi Lele Blade ha collezionato 187 milioni di streaming totali audio e video.