E’ in radio dal 18 settembre il nuovo singolo dei Legno Hollywood feat Wrongonyou (Matilde Dischi / Artist First).

Il brano del duo formato da Legno Triste e Legno Felice arriva dopo un’estate più che positiva, culminata con l’ottimo riscontro del singolo Instagrammare feat. Rovere (ne abbiamo parlato Qui). Il pezzo è entrato in rotazione su Radio Zeta, mentre il video è stato trasmesso anche da MTV.

Hollywood è un brano dal retrogusto estivo, un andirivieni di ricordi e sensazioni che salutano la stagione appena trascorsa.

“Quante volte ci siamo illusi di poter vivere come le star, ma al risveglio ci siamo accorti che la vita non è Hollywood. Come capita spesso a fine Estate si ricomincia la routine e torniamo a vivere la vita da spettatori sognatori.”

Queste le parole con cui i Legno descrivono il nuovo singolo.

Hollywood è un brano spontaneo, nato da un gioco tra artisti. Così si è sviluppata la collaborazione con Wrongonyou.

“Abbiamo incontrato Wrongonyou in studio per suonare un po’ insieme e comporre per altri artisti. È nata questa canzone e ci stava talmente bene addosso che abbiamo deciso di tenerla e pubblicarla. Una collaborazione nata quasi per caso, come tutte le cose belle.”