Dopo Vampiro e Malanno, Leevio è pronto a imporsi con “Back In Biz”

LEEVIO torna sulla scena con il nuovo singolo Back In Biz. A soli 17 anni, il talento emergente di Bolzano continua il suo percorso che punta a collocarlo come una delle voci più promettenti della nuova scena urban italiana.

Leevio, all’anagrafe Leonardo Scalera, è un giovane artista di Bolzano che ha iniziato il suo percorso musicale affascinato dal rap italiano ed estero. La sua musica è un mix di sonorità classiche e contemporanee, con un focus sulla scrittura evocativa e sulla profondità dei testi.

Il suo esordio con Vampiro ha messo in luce la sua cifra stilistica, seguito a gennaio 2025 dal singolo Malanno. Ora è il turno di Back In Biz.

Back In Biz, il nuovo singolo di Leevio

Disponibile da venerdì 21 marzo per Warner Music Italy Back In Biz”, prodotto da Disse, Producer già noto per il suo lavoro con Ele A, anticipa il suo primo progetto discografico ufficiale, atteso nei prossimi mesi.

Nel brano, Leevio conferma il suo stile, con barre introspettive e un immaginario dark che si sviluppa su una base di pianoforte, esplodendo in un ritornello potente. Il suo linguaggio ricercato e le metafore elaborate stanno attirando l’attenzione dei protagonisti della scena urban, che riconoscono in lui un talento cristallino.