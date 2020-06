Le Vibrazioni e l’amore per un mondo migliore: arriva Per fare l’amore

In Copertina

Amici Speciali Irama è il vincitore della maratona musicale di Maria De Filippi

Testa a testa in finale tra Michele Bravi e il cantautore già vincitore di Amici 17.

Classifiche di Vendita FIMI settimana #23: Lady Gaga subito prima in album e vinili. Irama resiste in vetta ai singoli

Le sorprese della settimana sono Dani Faiv ed Emanuele Aloia.

Fedez riprende la hit di Robert Miles, "Children", per lanciare "Bimbi per strada"

La super hit mondiale di Miles è il tappeto sonoro su cui si appoggeranno le barre del rapper.

Classifica Radio Earone Settimana #23: Ghali ancora primo, ma Tommaso Paradiso ed Elodie incalzano

La prima classifica radio Earone del mese di giugno premia la musica italiana. La Top 5 è occupata da brani di artisti di casa nostra. Di J-Ax la più alta nuova entrata.

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita il 5 giugno 2020

Questa settimana Tiziano Ferro & Jovanotti, Nina Zilli & Nitro e, come sempre tanti emergenti.

Amici Speciali: nel giorno della finale ecco i Top & Flop dei cantanti in gara

Chi, tra i cantanti in gara, sta ottenendo i risultati più stupefacenti.

Marco Mengoni: torna il cantautore, in arrivo la cover di Pino Daniele

Mengoni sta tornando con un brano per il progetto "I love my radio". L'ultimo singolo dell'artista, "Duemila volta", risale ad ottobre 2019.

Concerti 2020: ecco i nuovi calendari fissati per il 2021 e i live annullati

Una guida in costante aggiornamento ai tour, festival ed eventi del 2020 annullati e le nuove date di quelli spostati al 2021.

"Fondo Covid-19 sosteniamo la musica" ecco tutti i dettagli e il form per richiedere aiuti concreti

L'iniziativa servirà per aiutare musicisti e professionisti del settore musicale italiano in questo momento di crisi globale.

404 Copyright Not Found: una petizione SIAE per tutelare gli autori, firmala ora!

Da lunedì 18 maggio è disponibile 404 Copyright Not Found, una petizione SIAE lanciata per tutelare gli autori e i loro diritti.

Release Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Pagelle Nuovi singoli

Le recensioni del nostro critico musicale Fabio Fiume

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2020

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a Random: “Sono riuscito a combattere e sconfiggere le paranoie”

"Montagne Russe" è l'Ep d'esordio di Random. 8 tracce in cui l'artista reduce da Amici Speciali racconta sé stesso senza filtri.

Videointervista a Colapesce e Dimartino: “La mortalità è un concetto oggettivo”

"I Mortali" è il nuovo album di Colapesce e Dimartino. 10 tracce tra cui il duetto con Carmen Consoli in "Luna Araba".

Videointervista a Sergio Sylvestre: “Il mio lockdown è stato molto creativo”

E' uscito "Story of my life", il nuovo singolo di Sergio Sylvestre che per l'occasione ha costruito un ponte virtuale con la Giamaica, collaborando con Alborosie.

Videointervista ai Perturbazione: “(dis)amore, un disco in cui ognuno può metterci il proprio vissuto”

E' uscito il nuovo album dei Perturbazione (dis)amore. Ecco l'intervista di presentazione del progetto con il cantante Tommaso Cerasuolo.

Intervista a Nyv: “Sto scrivendo tanti pezzi diversi e incidendo un duetto..."

Durante una diretta Instagram con Simone Zani, Nyv ha parlato delle collaborazioni a cui sta lavorando e che presto vedranno la luce.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Ripartono i concerti in Veneto per volere del Governatore Zaia. È la scelta giusta?

Concerti 2020. Il Veneto, guidato dal Governato Luca Zaia, riparte ufficialmente con la musica live. Dal concerto dei Nomadi ad una rassegna musicale al Castello di Villafranca.È infatti notizia del 31 maggio che a Villafranca, in Veneto, la musica live non si ferma e così la musica del Castello per cui di sta preparando una...

Irama, il testo del toccante monologo scritto dall'artista sulla morte di George Floyd in America

Quella con cui Irama ha chiuso la gara è un'esibizione che ha scatenato una standing ovation in studio.

Manuel Aspidi: il nuovo singolo "Last Call" è un inno in difesa della natura

Il brano esce in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente e il suo ricavato sarà devoluto al WWF.

Amici Speciali Irama è il vincitore della maratona musicale di Maria De Filippi

Testa a testa in finale tra Michele Bravi e il cantautore già vincitore di Amici 17.

Psicologi a Rock in Roma: fissata per il giugno 2021 la nuova data

Proseguono i lavori per la compilazione del calendario dell'edizione 2021 di Rock in Roma. E' ora stato fissato il concerto del duo rap Psicologi .

Le Vibrazioni e l'amore per un mondo migliore: arriva Per fare l'amore

Le Vibrazioni annunciano l'uscita del nuovo singolo: Per fare l'amore.Da venerdì 12 giugno arriverà in radio e sarà disponibile in streaming e digital download Per.

Chiara Galiazzo annuncia il nuovo disco, ecco tracklist e autori

Il disco è stato anticipato da due brani, in arrivo il nuovo singolo.

Ambra Angiolini protagonista del video di "Mi manca" di Bugo feat. Ermal Meta

Fuori il video che vede alla regia Eros Galbiati.

La musica nell'epoca del Covid-19 riprende con tre live di Max Gazzè

Tre concerti all'Auditorium di Roma per far ripartire la musica italiana.

Fedez riprende la hit di Robert Miles, "Children", per lanciare "Bimbi per strada"

La super hit mondiale di Miles è il tappeto sonoro su cui si appoggeranno le barre del rapper.

Classifica Radio Earone Settimana #23: Ghali ancora primo, ma Tommaso Paradiso ed Elodie incalzano

La prima classifica radio Earone del mese di giugno premia la musica italiana. La Top 5 è occupata da brani di artisti di casa nostra. Di J-Ax la più alta nuova entrata.

Amici Speciali: nel giorno della finale ecco i Top & Flop dei cantanti in gara

Chi, tra i cantanti in gara, sta ottenendo i risultati più stupefacenti.

Machete Aid on Twitch: 12 ore in live streaming a supporto del settore musicale italiano

Venerdì 5 giugno alle 15 prenderà il via Machete Aid on Twitch, la maratona musicale e solidale organizzata dalla crew Machete con tanti ospiti.

Colapesce e Dimartino: il racconto dell'album “I Mortali” track by track

Il 5 giugno è il giorno dell'uscita del nuovo album di Colapesce e Dimartino I Mortali. Così i cantautori raccontano il nuovo lavoro traccia per traccia.

Random in "Montagne russe" anche duetti con Emis Killa ed Ernia

Otto tracce, tra cui diverse hit, nel primo progetto del cantautore.

Marco Mengoni: torna il cantautore, in arrivo la cover di Pino Daniele

Mengoni sta tornando con un brano per il progetto "I love my radio". L'ultimo singolo dell'artista, "Duemila volta", risale ad ottobre 2019.

News

dalla discografia

Federica Camba: rinnovata la collaborazione con Warner Chappell Music Italiana

Decreto rilancio: dimenticate misure di emergenza per settore cultura negozi di dischi, industria discografica ed Editori musicali

"Fondo Covid-19 sosteniamo la musica" ecco tutti i dettagli e il form per richiedere aiuti concreti

FIMI al Senato: approvare con urgenza la Direttiva sul Copyright

Assomusica: Vincenzo Spera confermato come Presidente

Ecco come Spotify, con Music Innovation Hub, proverà a sostenere l'industria musicale italiana

Rubriche

Pagelle Nuovi singoli

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita il 5 giugno 2020

Radio Date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 5 giugno

Sondaggi

Amici Speciali - Sondaggio: in attesa della finale scegli il tuo vincitore!

Testo & ConTESTO

AMICI SPECIALI: TESTO & CONTESTO sugli inediti degli artisti in gara

W la mamma

Da Tiziano Ferro ad Amici, cara discografia ogni scusa viene buona per dichiararsi perdenti?

La mosca Tzè Tzè

Fedez, il Codacons e le campagne di raccolta fondi

L'ANALISI

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

Ginevra pubblica "Sconosciuti", una canzone sull'amore nelle metropoli

Allafineguglielmo: la curiosità di conoscersi nel nuovo singolo “Balconi”

Anteprima Video: la paura di crescere nel nuovo singolo “Cosa resterà?” dei Réclame

Nahaze: una serie di riflessioni che partono dalla quotidianità nel nuovo singolo “Wasted”

Rich Meyer: in arrivo “Sorridi”, il primo singolo cantato in italiano, inno alla positività

Sara Galimberti e Papik: fuori la cover del brano di Lucio Battisti “I giardini di marzo”

Classifiche di Vendita FIMI settimana #23: Lady Gaga subito prima in album e vinili. Irama resiste in vetta ai singoli

Classifica Radio Earone Settimana #23: Ghali ancora primo, ma Tommaso Paradiso ed Elodie incalzano

Certificazioni FIMI settimana #22: arriva l'atteso disco d'oro per "Chega" di Gaia

Classifica Spotify Settimana #22: DrefGold e Emanuele Aloia in vetta, ma Irama si avvicina

Classifiche di vendita Fimi Settimana #22: Drefgold e Irama sbaragliano la concorrenza

Classifica Radio Earone Settimana #22: Ghali guida un podio tutto tricolore

Ghemon: "Scritto Nelle Stelle" e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

Random Intervista Montagne Russe

Nek Intervista Diretta Instagram

Nina Zilli Intervista Schiacciacuore

Arisa Intervista Nucleare

Colapesce e Dimartino Intervista I Mortali

Luna Intervista Diretta Instagram

Bugo Intervista Diretta Instagram

Sergio Sylvestre Intervista Story Of My Life

Perturbazione Intervista (Dis)amore

Dani Faiv Intervista Scusate se esistiamo

Davide Van De Sfroos Intervista Diretta Instagram

Pierdavide Carone Intervista Diretta Instagram