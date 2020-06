Le Vibrazioni Per Fare l’Amore, testo e audio del nuovo singolo

E’ uscito il nuovo singolo de Le Vibrazioni Per Fare l’Amore (Artist First) che arriva dopo l’ottimo riscontro sanremese (ne abbiamo parlato Qui).

In occasione della kermesse la band conquistò un ottimo quarto posto con la delicata ballata Dov’è scritta insieme a Roberto Casalino.

Ora tornano con un singolo che vede riunirsi Sarcina con Casalino e con Davide Simonetta, uno degli autori di Così sbagliato.

LE VIBRAZIONI PER FARE L’AMORE – IL TESTO

Testo e musica di: Roberto Casalino, Davide Simonetta, Francesco Sarcina

Onde Metropolitane

di ragazzi e ragazze

senza fare distinzione

Con il vento tra i pensieri

Pronti a rivoluzionare

La terra sotto i piedi

La frasi sottolineate

quelle che non sanno dire

Ma che sanno di passione

Se le sono scritte addosso

così che mai nessuno potrà dire

Stai in silenzio

E mentre gli altri fanno a guerra

a chi grida più forte

noi ci baciamo

E mentre gli altri si odiano

noi invece ci adoriamo

cantiamo dai balconi in coro

e neanche ci conosciamo

ho bisogno di dirti che siamo qui

Per fare l’amore

Per fare l’amore

guardarsi negli occhi e sentirselo dire

Per fare l’amore

ma quanto ci vuole

Per fare l’amore

Noi siamo qui per fare l’amore

Per fare l’amore

guardarsi negli occhi e poterselo dire

Per fare l’amore

ma quanto ci vuole

Per fare l’amore

Onde generazionali

di ragazzi e ragazze

senza fare distinzione

Si divertono a ballare

a piedi nudi sulla sabbia

non importa la stagione

E mentre gli altri fanno a guerra

a chi grida più forte

noi ci baciamo

E mentre gli altri si odiano

noi invece ci adoriamo

cantiamo dai balconi in coro

e neanche ci conosciamo

ho bisogno di dirti che siamo qui

Per fare l’amore

Per fare l’amore

guardarsi negli occhi e sentirselo dire

Per fare l’amore

ma quanto ci vuole

Per fare l’amore

Noi siamo qui per fare l’amore

Per fare l’amore

guardarsi negli occhi e poterselo dire

Per fare l’amore

ma quanto ci vuole

Per fare l’amore

Nessuno ci potrà fermare

e il tempo che sprecate a odiare

è il tempo che togliete all’amore

Per fare l’amore

Per fare l’amore

ma quanto ci vuole

Per fare l’amore

Noi siamo qui per fare l’amore

Per fare l’amore

guardarsi negli occhi e poterselo dire

Per fare l’amore

ma quanto ci vuole

Per fare l’amore

Per fare l’amore