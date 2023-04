Le pagelle della sesta puntata del serale di Amici 22: a poche puntata dalla finale Angelina vola troppo in alto

Amici sesta puntata serale pagelle.

Sesto appuntamento del serale del talent show di Canale 5. Ormai i giochi iniziano a stringersi in vista della finale in onda tra tre settimane. Otto artisti ancora in gara, quattro cantanti e quattro ballerini, diventati sette nell’appuntamento del 22 aprile. Qui l’eliminat* di questo sesto appuntamento.

Tra l’altro questa puntata è andata in onda dopo che, per la terza settimana, Maria De Filippi ha fatto leggere agli allievi ancora in gara il parere di parte della stampa. Ancora una volta Wax si è infuriato per i commenti di una collega e ha chiesto di poterla sentire telefonicamente. Un confronto che ha destabilizzato anche Aaron. Il nostro pensiero, su quanto avvenuto lo trovate qui sulla nostra pagina Instagram.





Detto questo andiamo a scoprire il meglio e il peggio della sesta puntata del serale di Amici 22 secondo All Music Italia. Cliccate in basso su continua.