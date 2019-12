E’ uscito Oh Madonna!, il nuovo singolo del duo romano Le Ore, che il grande pubblico ha conosciuto lo scorso anno a Sanremo Giovani quando con La Mia Felpa è Come Me (Qui il nostro articolo) si piazzarono all’11° posto durante la seconda serata.

Il brano arriva dopo la curiosità suscitata da Radio Maria, uscita nelle scorse settimane, che Francesco e Matteo hanno descritto così:

“Tutto finisce e non sempre bene, ma quando poi ci scrivi una canzone, col tempo, arrivi pure a scherzarci, e ‘Radio Maria’ è nata così, inca**ata col sorriso, come chi l’ha ascoltata, amata, fatta ascoltare, fatta amare. […] Siamo la nazione più infedele al mondo, ma siamo anche quella che si indigna di più davanti all’infedeltà.

‘Radio Maria’ è una radio cattolica, ma sono già tre anni che il Papa l’ha scomunicata.”

LE ORE – OH MADONNA!

Oh Madonna! è stata presentata in anteprima in… un karaoke cinese della Capitale! Così come descritto da Le Ore in un video postato su Instagram.

Il singolo è stato inserito anche nella playlist New Music Friday di Spotify e viene descritto come un pezzo a cuore aperto senza filtri o vergogne. Si tratta del brano de Le Ore con più ascoltatori e salvataggi nelle prime 24 ore.

“Non basterebbe una pagina per dire quanto sia importante per noi, ma forse basta un ascolto.”

Come tutti i brani del duo usciti finora, Oh Madonna! porta la firma di Francesco Facchinetti e Matteo Leva. La produzione è stata curata da Federico Nardelli e Giordano Colombo ed è distribuita da Artist First.

Nei giorni scorsi Le Ore si sono esibiti in due date esclusive al Monk di Roma in apertura a Clavdio e allʼApollo di Milano per Spaghetti Unplugged.