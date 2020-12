Le migliori canzoni del 2020 secondo il nostro critico musicale, Fabio Fiume. Seconda parte.

Ed eccovi quindi i primi in classifica, le dieci posizioni dieci che durante quest’anno, complicatuccio anche per me, mi hanno maggiormente fatto compagnia.

Come vi scrivevo ieri questa classifica che segue non è dettata dal giudizio del critico; non si tratta di brani che ho promosso necessariamente con voti altissimi, ma di canzoni che in qualche maniera mi porterò dietro per quest’anno, che si sono legate a dei miei ricordi personali, che hanno rappresentato qualcosa.

Qui, come dicevo ieri, parla la persona e non il giornalista:

Ecco a voi quindi la top 10 del 2020, firmata Fabio Fiume.

10 Emma – Latina

Posso tranquillamente affermare che questa è una delle canzoni che maggiormente ho canticchiato e mi ha dato allegria in questi ultimi mesi, non facili per tutti e nello specifico pure per me. Ho trovato Emma assolutamente centrata, sana portatrice di allegria grazie a questo ritmo contagioso, una coralità d’inciso penetrante ed un testo di Calcutta a lei adattissimo. Contagiosa, ecco, questo è il termine più adatto per descriverla.

La frase: “Per baciarti le labbra non mi basta la voce ma ho bisogno che tu ti ricordi di me, che mi canti per strada e mi porti dove la paura non c’è”

9 Michele Morrone – Hard for me

Quando mi è arrivato questo pezzo per le pagelle non avevo nemmeno idea di chi fosse Michele Morrone. Come sempre non leggo i comunicati stampa per non essere influenzato e nel suo caso ho fatto bene ancor di più; se avessi scoperto che è un attore di fiction, ( tra l’altro seguì a suo tempo Sirene, girato nella mia Napoli, ma non avevo associato ) un belloccio tutto fare in tv, avrei sicuramente prestato le orecchie con scetticismo. Invece sono rimasto colpito dalla possibilità internazionale di questo pezzo, scritto e cantato con passione, come se nemmeno avesse radici italiche, fuori dal nostro modo solito di scrivere ed, ancor di più, interpretare. Mi ha proprio colpito.

La frase ( in italiano ) : “È una bugia, è una bugia,tu sei una bugiarda. Ogni volta che vuoi prendere la porta, io non posso biasimarti”

8 Irene Grandi – Quel raggio nella notte

L’ho amata un casino durante gli anni 90, parzialmente nei 2000 ma, soprattutto negli ultimi anni, non ho trovato la proposta di Irene giusta per restare a galla in un mercato che si allontanava da quello che lei aveva conosciuto nei fasti. Certo è sempre risultata credibile, ma le sue canzoni hanno perso quella capacità di presa che non ti permetteva di ignorarle, soprattutto dal punto di vista radio.

Questo pezzo è stato invece il colpo di coda della grande professionista che è, il pezzo che mette in equilibrio la maturità artistica con quello che però anche il pubblico può recepire. Certo non è il pubblico degli adolescenti, ma quello maturo di sicuro non può restare indifferente.

La frase: “Tu mi fai vedere il sole in un mondo che non mi illumina più”

7 La Municipàl – Canzone d’addio

Non ha nemmeno il video questo pezzo notevole de’ La Municipàl, duo pugliese che, come detto per altri artisti, raccoglie ancora troppo poco rispetto alla qualità della proposta. Questo brano è probabilmente la proposta indie che può definirsi tale, visto che l’indie è ormai sempre più un tutt’uno col pop.

Trovo inoltre Carmine Tundo, conosciuto ai tempi in cui si faceva chiamare artisticamente Romeus, molto centrato in questo tipo di proposta, che per chi, come me, ha avuto modo di ascoltare il suo buonissimo album d’esordio, ai tempi, poteva trovare già prepotente dentro.

La frase: “Su quante spalle ti consolerai, quali canzoni e quali dischi odierai? Cancellerai le notti insonni su Real Time o lascerai le porte aperte solo per noi?”

6 Flo – Oui oui sauvage

Brano di eleganza estrema senza però cadere nell’algido, nello scostante che può affiorare quando si cerca di portare anche della sapienza in quel che si propone, scartando l’ipotesi d’esser soliti. Flo è in continua evoluzione ed ha più volte giocato col francese, qui però solo nel titolo e poco più. I toni ed il sound è decisamente caldo e la musica, a volte, merita anche ascolti pacati, seduti sul divano con luci soffuse ed occhi chiusi. Seguire, capire, fare propria. Flo è adattissima a tutto questo.

La frase: “Se fosse di diamante questo mio cuore ti darei ma è un passero incostante, vola libero. E tu, mani aperte e sincere, te lo lasci scappare via lontano da te”

5 Aiello – Vienimi ( a ballare )

Nella carriera in veloce ascesa del cantautore calabrese questa Vienimi ha rappresentato per me, al momento, il suo punto più alto. Oltre infatti a risultare interessante nei testi Aiello si è qui prodotto in un brano musicalmente intelligente, con un arrangiamento curato, che gli ha permesso di cavalcare l’estate senza dover cedere alla faciloneria del tormentone. Promosso a pieni voti anche nella mia personale playlist.

La frase: “Se non fossi andato a scuola non avrei capito bene quanta merda puoi evitare…”

4 Ghemon – Champagne

Ha lanciato un album con coraggio proprio durante la pandemia ed un po’ ne ha fatto le spese. Già perché dall’ultimo lavoro di Ghemon avrei potuto scegliere uno qualsiasi dei singoli ed ancor di più brani interni alla playlist che non sono approdati in radio. Le radio, già le radio! Ma come si è potuta ignorare una canzone come questa? Cosa avete nelle orecchie oltre al cerume, il prosciutto? La cosa antipatica è che spesso errori simili fanno terminare carriere. Ma Ghemon è un artista troppo intelligente e musicalmente ispirato per cadere. Menomale.

La frase: “Dal canto mio non meritavi tu certe delicatezze ,quei brevi quarti d’ora di certezze volevo che durassero per sempre. Ma adesso che mi lasci indifferente io stappo una boccia di champagne…”

