Le migliori canzoni del 2020 secondo il nostro critico musicale. Prima parte

Le migliori canzoni del 2020 secondo il nostro critico musicale, Fabio Fiume. Prima parte.

Molti gridano: “finalmente”! Eh si, perché questo 2020 che sta per finire non è di certo un anno che la maggior parte di noi ( e per noi si può per una volta sottintendere davvero tutto il mondo ) vorrà mantenere tra i propri ricordi.

Senza entrare nel merito degli accaduti gravi, che tanto potrebbero raccontare in playback persino i muri, è stato un anno che, tra le varie brutture, ha messo a dura prova anche la musica, stroncandola di fatto nelle vendite fisiche ( per la prima volta da 10 anni a questa parte, anche il vinile registrerà una flessione ) ed impedendo ancor più di poterla apprezzare in live, dato il blocco quasi totale dei concerti.

Non per questo, però, non sono uscite belle canzoni; non per questo mi esenterò dal darvi la mia speciale classifica di questo 2020. Ed è una top bella lunga con 25 posizioni in cui ho usato un unico metro di giudizio: le canzoni che ancora adesso riascolto con piacere se le becco in radio, se le devo inserire nella pennina dell’auto, insomma, quelle che non mi hanno stancato.

Non c’entra nulla quindi l’esigenza del critico, che in un brano deve valutare tante, troppe cose; qui si parla esclusivamente di canzoni che il mio gusto personale, variabile come quello di chiunque altro, risente con piacere. Dentro c’è di tutto, dal pop al soul, dal rap alla ballad, dall’indipendente alla hit da classifica, dal melodico di grande interpretazione alla canzoncina easy che ti fa venir voglia di cantare.

Ecco a voi quindi la top 25. Clicca su continua per iniziare.