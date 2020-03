Le Larve: fuori il nuovo singolo “Piove”, la hit più hot dell’anno!

E’ uscito Piove (Polydor / Universal Music), il nuovo singolo del cantautore Le Larve, che arriva dopo un 2019 in cui l’artista ha avuto un buon riscontro con Lunedì e Ho Visto la Madonna (Ne abbiamo parlato Qui e Qui).

Dopo aver provato ad accedere a Sanremo Giovani, l’artista propone ora un singolo dal testo davvero forte, quello con cui provò l’accesso al prestigioso palco dell’Ariston. Piove è stato scritto da Le Larve, mentre la produzione è di Stefano Mura.

Così il cantautore definisce il singolo sui social:

“E’ la hit più hot dell’anno!”

LE LARVE – PIOVE – IL TESTO

Testo e musica di Jacopo Castagna

Ho un amico che da 17 anni ascolta solo il blues

E mi stima ma la musica che faccio non la regge proprio

Sa suonare il pianoforte riparare un tubo rotto

e di lavoro guida gli autobus

E non riesco a ricordare un occasione in cui

L’ho visto sobrio

Oooo piove da ore

Spero che

La finestra del salone sia chiusa e non si bagni il parquet

Oooo povero amore

Preso e ridotto a un clichet

Che si usa solo come una scusa per parlare di sé

Chissà cosa pensa tutta questa gente

Mano nella mano con il proprio iPhone

E parla da ore senza dire niente

Persa nella fila per la raggetton

Oooo piove da ore

Su di me

E tu insieme ad un coglione nel mentre ridi e bevi un caffè

Oooo povero amore

Cerca di resistere

Nonostante tutto ci sarà sempre chi sa credere in te

Oooo piove da ore

Come se

Con la pioggia si potesse lavare tutto il male che c’è

Oooo quanto dolore

Se ne andrebbe insieme a te

Che hai deciso di portare via il sole senza dirmi perché