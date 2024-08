Le canzoni di Lucio Battisti in giro per Milano nella seconda edizione di “Quel Gran Genio” con MAGICABOOLA BRASS BAND

Nei giorni 27-28-29 settembre prenderà il via la seconda edizione del festival Quel Gran Genio dedicato a Lucio Battisti.

Il festival è nato lo scorso anno a Milano in occasione del 25° anno della scomparsa del cantautore (e degli ottanta dalla sua nascita).

Inizia a prendere forma il programma della tre giorni e sabato 28 settembre la MAGICABOOLA BRASS BAND suonerà le canzoni di Lucio Battisti per le strade di Milano, spostandosi, a partire dalle 14:30, tra Via Marghera, Piazza Wagner, Via Washington e Corso Vercelli.

Con oltre 10 appuntamenti in tutta la città, Quel Gran Genio celebrerà l’intera opera discografica di Lucio Battisti.

Un giro in musica dai primi 45 giri di successo fino alla svolta elettronica dei ‘dischi bianchi’ realizzati con Pasquale Panella, passando per i brani immortali scritti con Mogol. Tra questi Anima Latina, album caposaldo della produzione battistiana, che nel 2024 compie 50 anni e sarà celebrato con un evento ad hoc all’interno del festival.

Lo spirito del festival è quello di portare la musica di Lucio Battisti dentro la città, in centro e in periferia, rivolgendosi a varie tipologie di pubblico. Per questo motivo quasi tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito.

Non solo teatri o auditorium ma anche librerie, cinema, metropolitane e piazze, il tutto coinvolgendo in maniera attiva il pubblico, sia dal vivo sia sui social.

Il festival è ideato da Francesco Paracchini. La Direzione Artistica è a cura de L’Isola che non c’era.

Francesco Paracchini dichiara:

“Dedicare un intero weekend a Lucio Battisti è un doveroso omaggio ad uno dei musicisti più influenti e amati della discografia italiana. Vogliamo sottolineare l’importanza che Battisti ha avuto come innovatore musicale e lo faremo con più di dieci eventi che metteranno in luce tutto il suo repertorio, dai grandi successi con Mogol fino ai cinque album ‘bianchi’ scritti insieme a Pasquale Panella, senza dimenticare E Già, album spartiacque scritto insieme a Velezia, pseudonimo di Grazia Letizia Veronese, compagna e moglie di tutta una vita. Daremo grande spazio ad Anima Latina, album iconico che quest’anno compie 50 anni, con un evento dedicato”

Conosciamo meglio la MagicaBoola Brass Band

La MagicaBoola Brass Band grazie ad una formazione composta da fiati e ritmica: trombe, tromboni, sassofoni, sousafono, cassa, rullante e percussioni ha tutte le caratteristiche di una moderna street band.

L’intento è quello di proseguire il percorso stilistico avviato fin dalle prime formazioni strumentali di New Orleans, proponendo contaminazioni di jazz, blues, ska, musica etnica, hip hop, funk, e della canzone popolare in ogni sua forma.

Tra i componenti del gruppo attuale ci sono: Alessandro Riccucci (sax alto, flauto, arrangiamenti e direzione musicale), Renzo Cristiano Telloli (sax alto), Francesco Felici, Sigi Beare, Elena Zappolini (sax tenore), Michele Santinelli, Pietro Petri, Filippo Ghezzi (sax baritono), Andrea Lagi, Luca Carducci, Giulio Mari, Matilde Gori (tromba), Leonardo Ricci, Manuel Signorini (sousafono), Riccardo Focacci (coordinamento e arrangiamento percussioni, rullante), Olivier Mannari (rullante), Francesco Giomi (cassa), Giacomo Cirinei (cassa) e Francesco Dell’Omo (percussioni).