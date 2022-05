LDA presenta LDA nell’instore tour. Ecco dove incontrarlo in attesa dei live.

LDA annuncia le date instore.

A pochi giorni dall’annuncio delle date del tour, LDA dà un altro appuntamento ai suoi fan: l’instore tour di presentazione del suo album.

L’album è uscito il 13 maggio per Columbia Records/Sony Music e porta lo stesso nome del cantautore.

La tracklist è composta da sette brani che andranno certamente a comporre la scaletta del primo tour di LDA, a cui si aggiungeranno, come già comunicato sui social dallo stesso Luca, altre canzoni inedite (leggi qui).

Queste le tracce:

1 Quello che fa male

2 Bandana

3 SAI

4 Io volevo solo te

5 Scusa

6 Vivimi

7 RESTA

Per quanto riguarda l’instore annunciato, i fan potranno incontrare il cantante in questi giorni nei centri commerciali e nei megastore di tutta Italia.

Queste le date, con tre nuovi appuntamenti.

LDA – INSTORE TOUR

26.5 Roncadelle (BS) CC Elnos Shopping h 18.00

27.5 Piove di Sacco (PD) CC Piazza Grande h 17.00

28.5 Stezzano (BG) CC Le Due Torri h 16.30

04.6 Caserta Belvedere di San Leucio h 16.00 (CD+PASS presso Juke Box, in via Carlo Cornacchia, 10)

08.6 Torino Mondadori Megastore Piazza Duomo h 15.00

10.6 Cattolica Piazzale I Maggio h 21.00 (CD in vendita @ Media World Pesaro e il giorno dell’evento anche in loco)

11.6 Ascoli Piceno CC Città delle stelle h 16.00

15.6 Benevento CC Buonvento h 17

Saranno queste, quindi, le prime occasioni per incontrare dal vivo LDA, in attesa dell’annunciato tour invernale.