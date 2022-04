LDA eliminato da Amici: le parole di Maria De Filippi: "Tuo padre, Gigi D'Alessio, non mi ha mai fatto una telefonata..."

LDA è l’eliminato della sesta puntata del serale di Amici 21. Il ragazzo è uscito con le parole di Maria De Filippi che lo hanno spronato e confortato facendo cenno anche al padre del ragazzo, Gigi D’Alessio.

Al ballottaggio finale sono andati Nunzio e Luca. Entrambi i ragazzi, che hanno molto legato tra di loro, hanno provato emozioni contrastanti: tristi perché uno di loro avrebbe abbandonato il programma ma al tempo stesso felici di uscire contro un avversario valido. LDA ha anche confessato ai compagni prima del verdetto: “Mi spiacerebbe se uscisse Nunzio perché ha dentro quel fuoco…io mi sento come se mi si fosse spento“.

Dopo l’annuncio dell’eliminazione di Luca l’amico Nunzio è scoppiato a piangere dicendo che Luca non meritava di uscire e che lui non meritava di stare ancora nel programma. Maria è intervenuta chiedendo a Nunzio di ragionare perché, nonostante capisca l’atteggiamento con cui sta dicendo queste parole, in questo momento centrale è e deve essere Luca.

LE parole di Maria De Filippi a LDA

Luca prima di uscire ha voluto dedicare delle parole a tutti i suoi compagni, in special modo ad Albe e Nunzio, spiegando loro quanto gli sono stati utili e gli insegnamenti presi da ognuno di loro. Le ultime parole commosse le ha volute rivolgere a Maria De Filippi. Questo il dialogo tra LDA e la conduttrice:

L: Maria, ti devo ringraziare perché mi hai fatto diventare Luca.

M: Forse lo eri già, no?

L: Forse lo ero però tramite me secondo me inconsapevolmente hai fatto aprire gli occhi a tante persone. E mi hai fatto diventare Luca. Punto.

M: Devo dire che tuo padre non mi ha mai fatto una chiamata, mai, nonostante io abbia il suo cellulare e io ho il suo, per dirmi di aiutarti o altro, mai. Mai, mai, mai.

L: Maria è giusto che sia così…

M: Non mi ha fatto neanche gli auguri di Natale quest’anno

L: Eh, chest’ e maleducazion’ però…

M: No, no no… No secondo me è stata una scelta. Ma ti ricordi quando sei venuto ai casting? Ti ricordi che hai casting davanti a tutti ho detto di chi eri figli. Perché tanto che volevo che questa cosa fosse trasparente perché hai fatto i casting come tutti gli altri.

L: Certo e me li ricordo tutti. Ma è giusto che sia così perché nella vita tu non puoi pretendere che tutto ti arrivi così. Devi sudà, devi cadere, ma devi cadere proprio assai. Ma dopo una volta che cadi ti devi alzare tu da solo, senza l’aiuto di nessuno

M: Intendiamoci bene, esser figlio di tuo padre…

L: è molto difficile

M: È un privilegio per certi versi e, allo stesso tempo, per la carriera che tu vuoi fare è un bel fardello. Penso che quando tu hai scelto di fare questo mestiere ti si è palesato davanti tutto ciò, no?

L: Certo

M: Spero che sia una cosa con cui hai imparato a convivere, perché l’importante è imparare a conviverci.

L: Penso di essere venuto qui proprio per questo. Perché facciamo finta che fossi uscito così, dal nulla, sarebbe stato molto brutto. Invece qua ho avuto la possibilità, mi hai dato la possibilità, di farmi conoscere. Mi hai dato la possibilità di cantare, di farmi esprimere. E quindi era palese agli occhi di tutti quello che facevo. E poi c’era la gente che decideva se seguirmi o meno. Veramente mi avete migliorato, ve lo dico proprio dal cuore.

LDA lascia il programma avendo pubblicato in questi mesi quattro singoli e con uno, Bandana in uscita nei prossimi giorni. Ma non solo, il giovane artista è anche l’unico di questa edizione, ad oggi, ad aver conquistato un disco di platino (con il singolo Quello che fa male).