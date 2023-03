Lazza live a Budapest sul palco del Sziget Festival 2023

Il Sziget Festival 2023 annuncia la line up. Tra gli ospiti di quest’anno, sul Main Stage si esibirà anche Lazza. E’ già aperta la vendita dei ticket giornalieri per la manifestazione, che si tiene dal 10 al 15 agosto a Budapest.

Dopo il successo a Sanremo con Cenere, Lazza sarà live al Sziget Festival il 14 agosto prima di Lorde e Macklemore. Dopo 13 anni, un artista italiano si esibisce nuovamente sul palco principale del Festival. Lazza è il terzo cantante italiano nella storia trentennale del Sziget: prima di lui, sono stati ospiti sul Main Stage solo Jovanotti nel 2006 e i Subsonica nel 2010.

Il programma del Festival include una serie di nomi importanti. I Mumford & Sons sono gli headliner sul Main Stage il 13 agosto. Sam Fender si esibisce prima di Florence + The Machine il primo giorno del Sziget, mentre Girl in Red apre a Billie Eilish l’ultimo giorno del Festival. Ed ancora, Imagine Dragons e David Guetta sono gli headliner rispettivamente dell’11 e 12 agosto. Vinicio Capossela è ospite del Global Village, uno degli stage storici e più importanti del Sziget.

Per gli amanti dei ritmi elettronici, il duo italiano Tale Of Us è tra i principali ospiti del Party Arena; mentre Bonobo si esibisce sul Freedom Stage. La scena rap e hip-hop italiana è presente con Mezzosangue, che si esibisce sullo Europe Stage. Sullo stesso palco si esibiscono anche gli Stain the Canvas, band metalcore di Milano. Ai fan di techno, minimal, trance e house è dedicata una programmazione fitta con grandi nomi internazionali e nastri nascenti.

Tamás Kádár, Chief Organizer del Sziget, annuncia: “L’elenco degli headliner del Main Stage è completo e sono disponibili anche i biglietti giornalieri. Oltre agli headliner precedentemente annunciati sul palco principale – Billie Eilish, David Guetta, Florence + the Machine e Imagine Dragons, si sono aggiunti i Mumford & Sons, Lorde, Macklemore e più di 30 artisti internazionali”.

La line up completa e la programmazione si trovano sul sito ufficiale della manifestazione. Il Sziget Festival è famoso per la diversità dei generi proposti sui numerosi palchi. Inoltre, la manifestazione offre anche spettacoli teatrali, circo, street parade, attività sportive, incontri e divertimento 0/24 ore.

I biglietti per il Sziget Festival

Il Festival si svolge sulla bellissima isola verde di Obuda a Budapest. Con il Festival Pass da 3 e 6 giorni, oppure 2 ticket giornalieri consecutivi è permesso campeggiare senza costi aggiuntivi nelle aree attrezzate di base con tutti i servizi necessari (docce e bagni in container di ottimo livello, deposito bagagli, etc).

Per chi desiderasse più comfort, ci sono anche numerose opzioni Glamping (Podpad village, casette di legno, igloo e tende premontate), e zone di campeggio upgrade. Campeggiare sull’isola permette di vivere al massimo il Festival e se si acquista anche il Moving-in ticket, si ha la possibilità di accedere al campeggio già dall’8 agosto potendo sfruttando i primi due giorni senza programmazione per visitare Budapest.

Ecco qui di seguito i costi dei vari biglietti:

6-Day Pass: 349 € – Campeggio Base incluso

3-Day Pass: 240 € – Campeggio Base incluso

Daily Ticket: 75 € – Campeggio Base incluso con 2 ticket di giorni consecutivi

Upgrade Camping: 135 €

Moving-in Ticket 65 € – Prendi posto già dal 8 agosto! Approfitti del campeggio e scopri Budapest direttamente dall’Isola della Libertà